Кубраков анонсировал "внеплановые отработки" милиции в Минске. На кого рейды?

Опубликовано: 17.02.2025 19:20 , Обновлено: 17.02.2025

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков на совещании в ГУВД Мингорисполкома 17 февраля анонсировал "внеплановые отработки" милиции во всех районах столицы. Журналист Telegraf.news посмотрел, на кого решили организовать рейды правоохранители.

В милиции Минска [link href=“https://t.me/police_minsk/25906” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link], что Кубраков потребовал обновить информацию в базе данных трудоспособных граждан, которые не работают. Собственно, на них и нацелили “внеплановые отработки”.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

По результатам рейдов глава МВД поручил озвучить предложения для совершенствования законодательства. “Отдельное внимание” правоохранители пообещали уделить работающим за границей. Также милиция решила “усилить контроль” за теми, кто получает зарплату “в конвертах”.

Фото: ГУВД Мингорисполкома

Безработных из-за алкогольной или наркотической зависимости пообещали отправить в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП).

Фото: ГУВД Мингорисполкома

“В Минске эта категория будет отработана на 100%. Трудиться должны все, кто пользуется социальными благами, которые предоставляет государство”, - считает Кубраков.

Ранее Telegraf.news писал, что на телеканале “Беларусь 4. Гродно” показали рейды милиции вместе с сотрудниками МЧС по “проблемным адресам” в Октябрьском районе областного центра. Мы посмотрели, к кому именно правоохранители решили прийти в гости.

На гродненском ТВ показали рейды милиции по «проблемным адресам». Кому приготовиться?

Также мы рассказывали, что министр внутренних дел Кубраков во время заседания коллегии УВД Гродненского облисполкома 14 февраля призвал взять «под усиленный контроль» одну категорию жителей региона. Он поручил участковым милиционерам «действовать точечно» и знать, на кого обращать внимание.

Глава МВД призвал взять «под усиленный контроль» одну категорию жителей Гродненщины