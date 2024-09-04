Милиция начала рейды по домам белорусов в 5 районах. Кому пригрозили штрафом до 400 рублей?

Опубликовано: 04.09.2024 21:23 , Обновлено: 04.09.2024

Милиция начала специальный комплекс мероприятий "Быт" на территории пяти районов Брестской области. Он предусматривает рейды по домам одной категории граждан.

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, “Быт” продлится по 9 сентября. Сотрудники милиции вместе с “другими субъектами профилактики” посещают людей, который состоят на учете в ОВД за домашнее насилие, и проводят с ними “профилактическую работу”.

Как передали в УВД, пострадавшим от домашнего насилия правоохранители объясняют, куда можно обратиться за помощью. В каких именно районах Брестчины начали спецкомплекс “Быт”, в милиции не уточнили.

Там напомнили, что “семейных дебоширов” могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.1 КоАП Беларуси (“Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания”).

Так, за нанесение побоев, не повлекшее причинение телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенных в отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи, могут наказать штрафом в размере до 10 базовых величин (до 400 рублей), или общественными работами, или административным арестом.

[info_b]Согласно ст. 1 закона Беларуси «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», насилие в семье – это умышленные действия физического, психологического, сексуального характера члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания.[/info_b]

К слову, в отношении гражданина, который совершил домашнее насилие, можно вынести так называемое защитное предписание по желанию пострадавшего человека.

[info_b]При защитном предписании домашнего тирана лишают права совместного проживания со своей жертвой. То есть его выселяют из жилья, но временно (до 15 суток). Также этого человека лишают возможности звонить своей жертве и встречаться, общаться с ней и не только. При этом, конечно, семейных тиранов выселяют не сразу, а дают сначала письменное предупреждение.[/info_b]

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