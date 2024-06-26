Кому из белорусов могут временно запретить жить дома? В милиции назвали причину

Опубликовано: 26.06.2024 18:14 , Обновлено: 26.06.2024

В Брагинском РОВД рассказали, когда и по какой причине могут запретить белорусам жить в собственном доме. Оказывается, такое наказание предусмотрено для нарушителей, которые затевают домашние скандалы. Согласно закону, если пострадавший обратится в милицию и факт насилия подтвердят, виновному запретят появляться дома как минимум 15 суток.

По словам сотрудников правопорядка, за подобные действия грозит штраф, арест или запрет на нахождение в собственном доме на протяжении 15 суток. При этом милиционеры могут прийти по адресу проживания и убедиться в том, что нарушителя нет дома. Если же его обнаружат, то снова отправят в отделение. В Брагинском РОВД подчеркнули, что это делается для того, чтоб избежать возможного «продолжения с кулаками». Кроме того, виновному запретят:

предпринимать попытки выяснять место пребывания пострадавшего мужа/ жены/ тёти/ дяди и т.д.; посещать места нахождения пострадавшего, если он временно находится вне совместного места жительства или пребывания; общаться с пострадавшим, в том числе по телефону и Интернету; распоряжаться общей с пострадавшим от домашнего насилия собственностью.

[info_b]Согласно ст. 1 Закона «Об основах деятельности профилактики правонарушений», под домашним насилием подразумеваются умышленные противоправные либо аморальные действия физического, психологического и сексуального характера в отношении близких родственников, бывших супругов, граждан, имеющих общего ребёнка, либо других белорусов, которые проживают совместно и ведут общее хозяйство, по отношению друг к другу, причиняющие физические или психические страдания.[/info_b]

Вместе с тем в Брагинском РОВД заверили, что домашних скандалистов в Беларуси становится всё меньше, а основной причиной таких поступков является алкоголь.

”…Когда член семьи приходит домой под градусом или выпивает на глазах у домочадцев, сразу же начинается перепалка, и усмирять дебошира приходится уже милиции”, — отметили в ведомстве.

Кроме того, согласно ст. 10.1 КоАП РБ, нанесение побоев, которые не повлекли за собой телесных повреждений, умышленного причинения боли, физических или психических страданий, совершённых в отношении близкого родственника, а также нарушение защитного предписания караются штрафом до 10 БВ (400 белорусских рублей), общественными работами или административным арестом.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Витебского облисполкома назвали причину, по которой на выходных в гости могут заявиться стражи порядка. Такой визит грозит не только штрафом, но и выселением из собственной квартиры. За что?

Штраф до 1200 рублей. В МВД предупредили белорусов, из-за чего могут приехать на выходных в их квартиры