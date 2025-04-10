Милиция начала 11-дневные рейды по домам белорусов в этой области. Кто "в поле зрения"?
На Витебщине милиция начала 11-дневные рейды по домам белорусов. Правоохранители рассказали, к кому и зачем придут в рамках профилактической акции, которую запланировали провести с 10 по 20 апреля.
Так, цель этой декады под названием “Не дай себя обмануть!” - предупредить киберпреступления и повысить цифровую грамотность людей. “В поле зрения правоохранителей попадут пожилые и одиноко проживающие граждане, с которыми побеседуют в индивидуальном порядке”, - [link href=“https://t.me/uvd_vitebsk/29307” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в УВД Витебского облисполкома.
Но не только домой к белорусам пообещали прийти правоохранители. Чтобы “довести актуальную информацию” о киберпреступлениях, милиция решила выступить в “трудовых и учебных коллективах”, то есть на предприятиях, в школах и пр.
В УВД Витебского облисполкома также назвали основные способы совершения таких преступлений:
- звонки под видом правоохранителей, представителей банков, операторов сотовой связи,
- мошенничество в стиле “магазин в Instagram”,
- предложения о якобы заработке на криптовалютных биржах и подобном.
Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минска дала нестандартную рекомендацию: обращать внимание на кожу людей в видеосообщениях-”кружочках” в Telegram. Правоохранители пояснили, какая кожа должна насторожить пользователя мессенджера.
Милиция Минска порекомендовала смотреть на кожу людей в мессенджерах. Зачем и какая должна насторожить?
Также мы рассказывали, что столичная милиция призвала белорусок “как можно скорее” проверить фото “кавалеров” в сервисах поисковиков, а их сообщения — на антиаплагиат. Правоохранители пояснили, зачем прибегать к таким мерам.
Милиция призвала белорусок проверять фото «кавалеров» в сервисах поисковиков. Зачем?