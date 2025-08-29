Милиция Минска с ГАИ объявили об усилении контроля за «противоправными проявлениями» на 1 день

Опубликовано: 29.08.2025 10:27 , Обновлено: 29.08.2025

В ГУВД Мингорисполкома анонсировали усиление мер безопасности в городе на один день. Усилить контроль за "противоправными проявлениями" пообещали как с помощью дополнительных патрулей, так и экипажей ГАИ.

Поводом для усиления станут праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года, намеченные на понедельник, 1 сентября .

Меры безопасности милиция планирует усилить как во всех учреждениях общего среднего образования, так и на улицах самого города. Как пояснил заместитель начальника отдела профилактики Управления охраны правопорядка и профилактики правонарушений (УОПП) ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко, на школьных линейках будут присутствовать сотрудники милиции - для “предупреждения противоправных проявлений”. Под особый контроль, по его словам, возьмут также территории, прилегающие к школам, а также места массового отдыха - парки и скверы.

“Столичная милиция готова обеспечить правопорядок в местах проведения торжеств”, - заявил Мелешко.

Тем временем за безопасностью на дорогах, ведущих к школам, будут следить экипажи Госавтоинспекции. Эта служба объявила об переходе на усиленный режим ещё в пятницу, 29 августа. Контроль на дорогах в МВД пообещали усилить по всей Беларуси и на протяжении всех выходных. Необходимость усиления объяснили “массовым возвращением детей из мест отдыха”.

В связи с этим повышенное внимание инспекторы ГАИ пообещали уделить соблюдению водителями правил безопасной перевозки несовершеннолетних и проезда пешеходных переходов.

Напомним, вплоть до 5 сентября по всей Беларуси также проходит специальное комплексное мероприятие “Внимание — дети”. В рамках него водители обязаны включать ближний свет фар в том числе в светлое время суток - для дополнительного привлечения внимания.

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