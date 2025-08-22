Штраф — до 126 рублей. В ГАИ напомнили белорусам о 12-дневной обязанности

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Опубликовано: 22.08.2025 13:01 , Обновлено: 22.08.2025

В ГАИ Беларуси напомнили о специальном комплексном мероприятии «Внимание — дети», которое пройдет с 25 августа по 5 сентября.

Так, на протяжение 12 дней водители обязаны будут включать ближний свет фар в светлое время суток.

Сотрудники ГАИ сообщили, что в этот период проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейды по пресечению нарушений Правил дорожного движения:

соблюдение установленной скорости;

правил безопасной перевозки детей;

правил проезда пешеходных переходов.

Инспекторы сообщили, что на “особом контроле” — создание безопасных условий для передвижения детей по маршруту - дом - школа - дом.

Штрафы за невключенный свет фар

Напомним, что за нарушение этого правила водителям грозит штраф до 3 базовых величин (сейчас от 42 до 126 рублей).

К слову, обычно водители обязаны включать ближний свет в тёмное время суток, а также при недостаточной видимости.

А когда могут оштрафовать за включенные фары?

Как ранее писал Telegraf.news, в то же время дальний свет можно включать почти всегда только за пределами населённых пунктов. В городах и деревнях это правило меняется.

«При движении в населённом пункте, если дорога освещена, дальний свет фар должен быть переключён на ближний», — уточнили в ГАИ Минской области.

За несоблюдение последнего правила белорусам полагается штраф.

ГАИ предупредила белорусов о штрафах за включённый свет фар. В чём нюанс на 210 рублей?