Штраф — до 126 рублей. В ГАИ напомнили белорусам о 12-дневной обязанности
В ГАИ Беларуси напомнили о специальном комплексном мероприятии «Внимание — дети», которое пройдет с 25 августа по 5 сентября.
Так, на протяжение 12 дней водители обязаны будут включать ближний свет фар в светлое время суток.
Сотрудники ГАИ сообщили, что в этот период проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейды по пресечению нарушений Правил дорожного движения:
- соблюдение установленной скорости;
- правил безопасной перевозки детей;
- правил проезда пешеходных переходов.
Инспекторы сообщили, что на “особом контроле” — создание безопасных условий для передвижения детей по маршруту - дом - школа - дом.
Штрафы за невключенный свет фар
Напомним, что за нарушение этого правила водителям грозит штраф до 3 базовых величин (сейчас от 42 до 126 рублей).
К слову, обычно водители обязаны включать ближний свет в тёмное время суток, а также при недостаточной видимости.
А когда могут оштрафовать за включенные фары?
Как ранее писал Telegraf.news, в то же время дальний свет можно включать почти всегда только за пределами населённых пунктов. В городах и деревнях это правило меняется.
«При движении в населённом пункте, если дорога освещена, дальний свет фар должен быть переключён на ближний», — уточнили в ГАИ Минской области.
За несоблюдение последнего правила белорусам полагается штраф.
ГАИ предупредила белорусов о штрафах за включённый свет фар. В чём нюанс на 210 рублей?