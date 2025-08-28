Не только водители. В ГАИ Беларуси назвали даты «массированной отработки» одной из республиканских трасс

Опубликовано: 28.08.2025 16:49 , Обновлено: 28.08.2025

Госавтоинспекция предупредила о проведении «массированной отработки» одной из трасс Гомельской области. Речь идёт об усиленном контроле на автомобильной дороге Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица», который пройдёт 29 и 30 августа.

Как сообщили в ГАИ, наряды ДПС будут дежурить в местах с наибольшей вероятностью ДТП. Инспекторы предупредили о тактике смешанного контроля за дорожной обстановкой.

Смешанный контроль — это форма несения службы, при которой инспекторы используют как автомобили с цветографической окраской ГАИ, так и машины без специальной оклейки («гражданские»).

«Повышенное внимание» сотрудники ГАИ решили уделить грубым нарушениям ПДД. В частности, пообещали пресекать:

управление транспортом в нетрезвом виде или без прав ;

или ; превышение скорости , а также нарушение правил обгона и маневрирования ;

, а также нарушение правил и ; нарушение правил перевозки пассажиров , особенно детей.

В ГАИ также заявили, что без внимания не останутся и «уязвимые участники дорожного движения». Их решили проверять на трезвость и использование световозвращающих элементов в тёмное время суток. [link href=“https://yandex.by/maps?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Яндекс Карты [/link][link href=“https://yandex.by/maps/149/belarus/geo/31110650/?ll=30.254325%2C52.632348&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=8.61” style=“position: absolute; top: 14px;”] Яндекс Карты [/link] Embedded content

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, за кем в Минске ГАИ решила следить по камерам общественной безопасности.

ГАИ Минска вышла в рейды на маршрутки и автобусы, но по камерам решили следить не за ними