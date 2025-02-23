Милиция Гродно рассказала, когда за "конфликт с соседями" грозит штраф до 168 рублей

Опубликовано: 23.02.2025 15:35 , Обновлено: 23.02.2025

Участковый инспектор милиции Ленинского РОВД Гродно Алексей Лукашик напомнил об одной из причин "конфликта с соседями", за которую, если не разрешить её самостоятельно, белорусам грозит штраф до 4 БВ (на сегодняшний день это 168 рублей). Речь идёт о всем известной вредной привычке.

И привычка эта — курение. По словам участкового инспектора милиции, подобные действия в общественных местах категорически запрещены — это закреплено декретом президента Беларуси №28 от 17 декабря 2002 года «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий».

Согласно документу, курить в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитиях, на балконах и лоджиях общего пользования нельзя. Кроме того, в списке запрещённых мест — детские площадки, границы территорий учреждений образования и объектов общепита, рабочие места, остановки, все виды транспорта, автомобили и помещения (если в них находятся дети до 14 лет) и др.

“Курильщикам стоит уважительнее относиться к окружающим, которым привычка других не должна вызывать дискомфорт и неудобства. Если конфликт с соседями по вопросу курения возник и решить его самостоятельно не удаётся, следует обратиться в адрес Ленинского РОВД, и мы вам обязательно поможем”, — призвал Алексей Лукашик.

[info_b]Согласно ст.19.9 КоАП РБ, за курение и использование электронных систем там, где это запрещено, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 БВ (168 рублей).[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что старший участковый инспектор милиции Мозырского РОВД Андрей Павленко напомнил, за какие “тайные действия”, которые, впрочем, могут совершаться и открыто, белорусам грозит административная ответственность в виде штрафа до 30 БВ (на сегодняшний день это 1260 рублей).

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Также мы рассказывали, что, по словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка, в Беларуси “усилили контроль” за использованием внутрихозяйственных и промышленных карьеров. По его словам, для выявления нарушителей в Минском районе уже начали применять GPS-приёмники, трекеры и беспилотники.

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