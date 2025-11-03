Милиция Гомельщины начала рейды по местам концентрации подростков. С кем будут работать "индивидуально"?

🎥 Видео

Опубликовано: 03.11.2025 11:09 , Обновлено: 03.11.2025

Милиция Гомельщины анонсировала профилактические мероприятия, запланированные на период осенних школьных каникул. С 1 по 9 ноября милиционеры пообещали не только проводить рейды по "местам концентрации подростков", но и проводить "индивидуальную профилактическую работу" с отдельными категориями школьников.

Профилактическую работу в УВД Гомельского облисполкома на школьных каникулах пообещали проводить не только с самими подростками, но и с их родителями. Их главная цель, по словам заместителя начальника Управления охраны правопорядка и профилактики правонарушений (УОПП) областного УВД Александра Протопопова, - “положительное воздействие на состояние оперативной обстановки в подростковой среде”. Таким образом милиция рассчитывает устранить причины и условия, которые способствуют совершению правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних.

Основные усилия милиционеры сосредоточат на работе с теми детьми, которые стоят на учёте в инспекциях по делам несовершеннолетних, в том числе с теми, у кого есть судимости. Именно с ними будут проводить индивидуальную профилактику. За остальными же будут следить во время рейдовой отработки в местах концентрации подростков.

Протопопов также напомнил, что за безопасность несовершеннолетних на каникулах обязаны отвечать родители, поэтому в милиции призвали их усилить контроль за досугом своих детей и за их поведением в свободное от учёбы время.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце октября под Гродно милиция при силовой поддержке бойцов ОМОН задержала 17-летнего студента-первокурсника одного из гродненских вузов. Теперь подростку грозит до 15 лет тюрьмы за попытку “подработать” в свободное от учёбы время.

Под Гродно ОМОН задержал 17-летнего подростка. За что грозит до 15 лет тюрьмы?

А любителей поучаствовать в интернет-челленджах в МВД предупредили об административно и уголовной ответственности, которая может им грозить за некоторые видео, которые молодые люди снимают и выкладывают в соцсетях “ради хайпа, мимолётной славы и материальной выгоды”.

МВД предупредило белорусов о штрафах и уголовке за «хайповые» видео в соцсетях