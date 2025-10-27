Под Гродно ОМОН задержал 17-летнего подростка. За что грозит до 15 лет тюрьмы?

Опубликовано: 27.10.2025 09:36 , Обновлено: 27.10.2025

В Министерстве внутренних дел 27 октября сообщили о задержании 17-летнего студента-первокурсника одного из гродненских вузов. Узнали, за что подростку может грозить до 15 лет тюрьмы.

В ведомстве сообщили, что молодого человека задержали с поличным за городом при силовой поддержке бойцов ОМОН. Сотрудники наркоконтроля обвинили подростка в незаконном обороте наркотиков с целью сбыта.

По версии следователей, студент-первокурсник решил подзаработать и нашел в интернете предложение поработать закладчиком. За город молодой человек, по словам начальника Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (УНиПТЛ) УВД Гродненщины Владимира Васько, приехал именно для того, чтобы забрать очередную партию незаконного “товара” - больше чем полкилограмма особо опасного психотропного вещества “Альфа-PVP”. В милиции предполагают, что в последствии молодой человек должен был расфасовать наркотики и разложить его по тайникам, за что ему и обещали заплатить деньги.

Как сообщил Васько, поскольку при задержанном было более 500 г психотропа, за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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