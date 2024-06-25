Меньше грабят и убивают? В Генпрокуратуре рассказали, какие преступления белорусы стали совершать на 79,4% чаще

Опубликовано: 25.06.2024 12:33 , Обновлено: 25.06.2024

Заместитель Генерального прокурора Беларуси Алексей Стук рассказал о криминальной обстановке в нашей стране. По его словам, количество зарегистрированных преступлений в январе-мае 2024 год сократилось на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако вместе с этим почти на 80% выросло число других правонарушений.

Речь идёт о вымогательствах и мошенничествах, которые всё чаще стали совершать через Интернет. Так, по сравнению с прошлым годом доля первых выросла на 79,4% (со 160 случаев до 287), а вторых — на 53,9% (с 3578 случаев до 5506).

Помимо этого, в прокуратуре отметили рост преступлений против “порядка осуществления экономической деятельности”. По словам Алексея Стука, это произошло за счёт увеличения фактов незаконного оборота средств платежа более чем в 2 раза (со 121 случая в 2023 году до 295 — в 2024-ом), а также уклонения от уплаты налогов на 15,9% (со 132 до 153).

[info_b] Речь идёт о ст. 222 УК РБ, которая касается незаконного оборота средств платежа или инструментов — поддельных банковских карт, электронных кошельков и т.д. За это нарушителю закона грозит штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 10 лет. [/info_b]

Из положительных изменений в ведомстве отметили снижение числа убийств и покушений. Если за первые месяцы 2024 года зафиксировали 79 случаев, то в 2023 их было 116. Кроме того, на 30,7% белорусы стали реже красть, на 13,3% — заниматься разбоем, на 29,6% — грабить и на 11,3% — меньше хулиганить.

Ранее Telegraf.news писал, что новую схему мошенничества выявили в Беларуси. На этот раз любители “лёгких денег” пытаются дотянуться до карманов пользователей популярного в Беларуси сервиса бронирования и продажи билетов на автобусы и маршрутки “Атлас”.

Мошенники начали предлагать белорусам дешевые билеты от имени популярного сервиса «Атлас». Как не попасться?