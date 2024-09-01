Польша изменила одно правило выдачи виз для белорусов. Как теперь подать документы?

Опубликовано: 01.09.2024 10:14 , Обновлено: 01.09.2024

Компания VFS Global, занимающаяся обработкой документов для выдачи виз в Польшу, объявила о прекращении приёма визовых заявлений путём курьерской подачи документов с 1 сентября.

Как сообщили на сайте компании VFS Global, подача документов на польские визы документов через курьера теперь недоступна.

“Всем заявителям, за исключением несовершеннолетних детей, необходимо осуществлять подачу визовых заявлений в Визовых центрах Польши лично”, - сообщили на сайте компании.

Напомним, что ранее в визовом центре Польши была возможность воспользоваться услугой курьерской доставки документов, что освобождало от необходимости посещать учреждение лично. Запись на неё оформлялась в отдельной очереди, курьер приезжал по указанному адресу, забирал документы и затем доставлял готовый паспорт с визой обратно.

Как сообщили в колл-центре визового центра Польши, на отмене курьерской подачи для всех национальных виз настояли в консульстве.

Подать документы через визовый центр Польши в данный момент можно в Минске, Гродно, Лиде, Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле и Могилёве.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Компания VFS Global, объявила о том, что её визовые центры в Гродно и Лиде прекратили принимать документы по временной регистрации по месту жительства. Как теперь подавать документы белорусам и для кого сделают исключения.

Польские визовые центры в Гродно и Лиде прекратили принимать документы у одной категории белорусов