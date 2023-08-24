Метрополитен Минска объявил о новом режиме работы. Что и когда изменится?

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Опубликовано: 24.08.2023 18:13 , Обновлено: 24.08.2023

Минский метрополитен предупредил белорусов о том, что с 28 августа в метро поменяется режим работы.

Все дело в том, что метро перейдет зимний режим работы, сообщил перевозчик.

На первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы пик (с 7.00 до 9.00) составит две минуты, а в вечерние часы пик (с 17.00 до 19.00, в пятницу — с 16.00 до 18.30) две с половиной минуты.

На третьей линии интервал движения поездов будет как прежде.

На 16 месяцев. БелЖД поменяла станцию отправления некоторых электричек в Минске

Станции открыты для приема пассажиров с 5.30 до 00.40. Вестибюль № 1 «Купаловской» (вход с улицы К. Маркса) открыт с 7.00 до 21.00.

Для поездок с пересадкой на станциях «Октябрьская» — «Купаловская», «Площадь Ленина» — «Вокзальная», «Фрунзенская» — «Юбилейная площадь» перед окончанием работы метрополитена, рекомендуется прибывать на пересадочную станцию не на последнем, а на предпоследнем поезде.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что минский метрополитен показал дизайн двух новых станций:

Минский метрополитен показал дизайн двух новых станций