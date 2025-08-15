Мэр Гомеля позвал горожан «дружно потрудиться» в субботу

Опубликовано: 15.08.2025 15:14 , Обновлено: 15.08.2025

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов пригласил жителей города принять участие в областном субботнике. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

В эту субботу, 16 августа, «трудовые десанты», по его словам, будут заняты благоустройством во всех районах города. Горожанам предложили навести порядок во дворах, зонах отдыха и на детских площадках. Власти пообещали определить конкретные «точки на городской карте для коллективного труда».

«Субботник — это добрая традиция и визитная карточка Беларуси. В нашей стране очень уважают коллективный труд на благо общества», — заявил городской глава и призвал «дружно потрудиться в субботу в честь героев, на славу родного города».

Привалов сообщил, что средства, собранные на субботнике, направят на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» в Светлогорском районе.

В июле 2024 года в Гомеле также проводили внеплановый субботник, тогда это было связано с необходимостью ликвидации последствий урагана.

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Тем временем в Минске также анонсировали проведение субботника в субботу, 16 августа. «Минское городское жилищное хозяйство» пригласило жителей Заводского района поучаствовать в благоустройстве площадки для выгула домашних животных по улице Илимской. Организации ЖКХ пообещали предоставить необходимый инвентарь.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Минтруда весной этого года сформулировало рекомендации, кого из белорусов, скорее всего, не пустят на субботник.

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