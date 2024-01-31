От каких предложений центров ритуальных услуг могут отказаться белорусы? В МАРТ предупредили о "незаконных требованиях"

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Опубликовано: 31.01.2024 11:06 , Обновлено: 31.01.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси уличило городской центр ритуальных услуг Бобруйска в навязывании клиентам платных услуг на кладбищах, которые вовсе не являются обязательными. В ведомстве рассказали, какие требования специализированных организаций по организации похоронного дела и обслуживанию мест погребения являются незаконными и от каких услуг белорусы вправе отказаться.

Рассказывая о случае с Бобруйским центром ритуальных услуг, в МАРТ пояснили, что сотрудники организации воспользовались своей “исключительной компетенцией” по предоставлению земельных участков под захоронения и вместе с участком на кладбище “Восточное” требовали в обязательном порядке покупать ограду и оплачивать услуги по ее монтажу после захоронения. Если же человек отказывался от этих услуг, специалисты предприятия предлагали ему другое место для захоронения якобы худшего качества - расположенное в низине, из-за чего, по заверениям сотрудников организации, “при копке могилы на дне ямы будет стоять вода”.

Однако в МАРТ подчеркнули, что такие требования являются незаконными и клиент вправе отказаться от дополнительных услуг, без каких-либо последствий для себя.

“Правилами содержания и благоустройства мест погребения, утвержденными постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 июня 2016 г. № 17, не установлена обязанность лица, взявшего на себя организацию погребения умершего, по установке ограды на участке для захоронения”, - пояснили в антимонопольном ведомстве.

Городскому центру ритуальных услуг Бобруйска МАРТ выписало предупреждение о необходимости отмены подобных требований, а потребителям рекомендовало сообщать о подобных случаях по телефону: 8 (0222) 72 92 62, доб. 2.

Ранее Телеграф рассказал, какие ритуальные услуги не имеют право оказывать коммерческие компанийи и индивидуальные предприниматели, а остаётся исключительной прерогативой Специализированного комбината коммунально-бытового обслуживания (КБО).

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Также Телеграф сообщил, когда белорусам разрешено подхоранивать усопших близких в могилы предков.

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