МВД пригрозило белорусам штрафом до 1050 рублей в последний день зимы. За что?

Опубликовано: 28.02.2025 09:32 , Обновлено: 28.02.2025

В пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси сообщили о проведении дня безопасности движения под девизом "От совести не скрыться", который запланирован на сегодня, 28 февраля. Ожидается, что в последний день зимы инспекторы ГАИ обратят особое внимание на случаи оставления места ДТП, за которые грозит солидный штраф.

Так, в последнюю пятницу месяца в министерстве решили напомнить, что грозит за нарушения ПДД, а именно — покидание водителем места происшествия. Также в ведомстве не забыли упомянуть об ответственности, которая предусмотрена за оставление пострадавших без помощи.

[info_b]По данным МВД Беларуси, в прошлом году 93 водителя, в том числе 15 нетрезвых, скрылись с мест ДТП, в которых пострадали люди. В этих происшествиях 11 человек погибли и 89 получили травмы.[/info_b]

“Большинство таких случаев связаны с наездами на пешеходов в тёмное время суток. Водители уезжают в надежде избежать ответственности, однако их практически всегда находят”, — заверила начальник отделения ГУ ГАИ МВД Вероника Романькова.

Она напомнила, что за оставление места ДТП предусмотрен штраф до 25 БВ (до 1050 рублей) или лишение прав сроком до 2 лет. В случае, если водитель оставит потерпевшего в опасности, ему грозит уже уголовная ответственность: бегство в данной ситуации становится отягчающим обстоятельством. Помните: водитель обязан оставаться на месте и предпринять все меры для оказания помощи.

К слову, ранее ГАИ Гомельской области объявила “массированную отработку” одной из трасс Беларуси. Ожидается, что до 28 февраля наряды ДПС будут дежурить в местах, которые характеризуются наибольшей вероятностью совершения ДТП.

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Также мы рассказывали, что Госавтоинспекция расширила свою сеть межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) в белорусской столице. С 25 февраля в Минске откроется ещё один пункт, куда автомобилисты смогут обращаться за самыми популярными административными процедурами.

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