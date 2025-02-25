ГАИ решила открыть ещё один МРЭО в Минске. Где с 25 февраля можно обменять права и поставить авто на учёт?

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Опубликовано: 25.02.2025 07:40 , Обновлено: 25.02.2025

Госавтоинспекция расширяет свою сеть межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) в белорусской столице. С 25 февраля в городе откроется ещё один пункт, куда автомобилисты смогут обращаться за самыми популярными административными процедурами.

Новый филиал МРЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома с 25 февраля заработает в торговом центре “Первый национальный торговый дом”, который расположен по адресу проспект Независимости, 134.

Как пояснили в ГАИ, пока там можно будет выполнить следующие административные процедуры:

поставить транспортное средство на учет, снять его с учёта, внести изменения в регистрационные данные транспортного средства;

обменять водительское удостоверение.

В ГАИ также рассказали и наглядно показали, куда и как автомобилистам обращаться для того, чтобы сотрудники ГАИ смогли провести обязательный осмотр транспортного средства. Для этого водителям придётся заезжать на пятый этаж многоуровневого паркинга торгового центра. При этом автомобилистам придётся учитывать допустимые габариты транспортного средства, а также учесть, стоянка на паркинге будет бесплатной лишь первые два часа.

Сам же новый филиал МРЭО ГАИ будет располагаться на цокольном этаже здания, так что водителям нужно быть готовым к тому, что для прохождения всех процедур придётся знатно побегать по этажам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство юстиции подготовило новый законопроект, который корректирует особенности исполнительного производства в стране. Если его примут законодатели, штрафы за некоторые нарушения Правил дорожного движения (ПДД) в Беларуси смогут списывать автоматически с банковских счетов нарушителя. Глава ведомства Евгений Коваленко 7 февраля объяснил, о каких нарушениях идёт речь.

Штрафы за нарушения ПДД в Беларуси будут списывать автоматически? Минюст подготовил новый законопроект