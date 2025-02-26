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ГАИ Гомельщины объявила "массированную отработку" одной из республиканских трасс. Кто не останется "без внимания"?

ГАИ Гомельщины объявила "массированную отработку" одной из республиканских трасс. Кто не останется "без внимания"?
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ГАИ Гомельской области объявила "массированную отработку" одной из трасс Беларуси. Ожидается, что с 27 по 28 февраля наряды ДПС будут дежурить в местах, которые характеризуются наибольшей вероятностью совершения ДТП.

В ведомстве сообщили, что речь идёт о трассе «Подъезд к городу Гомелю от автодороги М-10 «Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин». Планируется, что инспекторы ГАИ будут дежурить “с использованием смешанного контроля”. При этом “повышенное внимание” пообещали уделить выявлению грубых нарушений ПДД, “влияющих на дорожно-транспортную обстановку”, а именно:

  • пресечению фактов управления автомобилем в состоянии опьянения,
  • управлению транспортом без прав;
  • превышению скоростных режимов,
  • соблюдению правил маневрирования и обгона;
  • нарушению правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних.

При этом в Госавтоинспекции подчеркнули, что “без внимания” не останутся и уязвимые участники дорожного движения, которые пренебрегают ПДД и находятся на дороге в состоянии опьянения, а также не используют фликеры в тёмное время суток.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Гомельской области объявила о проведении очередной профилактической акции на территории региона. Планируется, что на протяжении пяти дней наряды ДПС будут следить не только за водителями, но и за пешеходами, а также возчиками гужевого транспорта. За несоблюдение одного из правил ПДД — штраф до 5 БВ.

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Также мы рассказывали, что Госавтоинспекция расширила свою сеть межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) в белорусской столице. С 25 февраля в Минске откроется ещё один пункт, куда автомобилисты смогут обращаться за самыми популярными административными процедурами.

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