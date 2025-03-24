МЧС призвало жителей 4 районов Беларуси «отложить все дела» и убрать с балконов хозяйственные вещи
Министерство по чрезвычайным ситуациям по Гомельской области рекомендовало жителям региона "отложить все дела и не выходить на улицу" 24 марта. Всё из-за штормового предупреждения и оранжевого уровня опасности, объявленного синоптиками на ближайшие сутки. Аналогичная ситуация, судя по их прогнозам, будет складываться ещё в трёх областях Беларуси.
Усиление юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать скорости 15-20 м/с, до 21:00 24 марта Белгидромет объявил для 4 областей страны:
- Витебская,
- Гомельская,
- Минская,
- Могилёвская.
В связи с этим в Гомельском управлении МЧС призвали белорусов без надобности не выходить на улицу, а также позаботиться о некоторых мера предосторожности, которые помогут избежать печальных последствий сильного ветра, в частности:
- заранее убрать плохо закреплённые хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал,
- обрезать сухие ветви и деревья, которые могут нанести ущерб жилищу,
- загнать авто в гараж или как минимум не парковаться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций,
- оказавшись на улице, обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- избегать деревьев и “сооружений повышенного риска”, типа мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.
Свои рекомендации автомобилистам дали и в ГАИ. Особую опасность сегодня, по мнению инспекторов, на дорогах будет представлять дождь, зарядивший с утра во многих районах Беларуси.
Так, инспекторы Брестчины напомнили автомобилистам, во время дождя обзор проезжей части уменьшается, поэтому специалисты рекомендовали водителям:
- отказаться от опасных маневров и резких торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглении дороги,
- выбирать оптимальный скоростной режим,
- увеличить дистанцию до впереди идущего авто,
- соблюдать безопасный боковой интервал.
Ранее Telegraf.news предоставил подробный прогноз погоды на ближайшие трое суток, как от официального белгидромета, так и от специализированных ресурсов и европейской метеорологической модели ЕСМWF.
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