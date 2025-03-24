МЧС призвало жителей 4 районов Беларуси «отложить все дела» и убрать с балконов хозяйственные вещи

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Опубликовано: 24.03.2025 10:37 , Обновлено: 24.03.2025

Министерство по чрезвычайным ситуациям по Гомельской области рекомендовало жителям региона "отложить все дела и не выходить на улицу" 24 марта. Всё из-за штормового предупреждения и оранжевого уровня опасности, объявленного синоптиками на ближайшие сутки. Аналогичная ситуация, судя по их прогнозам, будет складываться ещё в трёх областях Беларуси.

Усиление юго-восточного ветра, порывы которого могут достигать скорости 15-20 м/с, до 21:00 24 марта Белгидромет объявил для 4 областей страны:

Витебская,

Гомельская,

Минская,

Могилёвская.

В связи с этим в Гомельском управлении МЧС призвали белорусов без надобности не выходить на улицу, а также позаботиться о некоторых мера предосторожности, которые помогут избежать печальных последствий сильного ветра, в частности:

заранее убрать плохо закреплённые хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал,

обрезать сухие ветви и деревья, которые могут нанести ущерб жилищу,

загнать авто в гараж или как минимум не парковаться вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций,

оказавшись на улице, обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

избегать деревьев и “сооружений повышенного риска”, типа мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

Свои рекомендации автомобилистам дали и в ГАИ. Особую опасность сегодня, по мнению инспекторов, на дорогах будет представлять дождь, зарядивший с утра во многих районах Беларуси.

Так, инспекторы Брестчины напомнили автомобилистам, во время дождя обзор проезжей части уменьшается, поэтому специалисты рекомендовали водителям:

отказаться от опасных маневров и резких торможений, особенно вблизи пешеходных переходов и на закруглении дороги,

выбирать оптимальный скоростной режим,

увеличить дистанцию до впереди идущего авто,

соблюдать безопасный боковой интервал.

Ранее Telegraf.news предоставил подробный прогноз погоды на ближайшие трое суток, как от официального белгидромета, так и от специализированных ресурсов и европейской метеорологической модели ЕСМWF.

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