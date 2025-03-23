Грозы, снег, "тропическую массу" и гололед пообещали синоптики белорусам на 24-26 марта. Где ждать от -5°C до +17°C

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Опубликовано: 23.03.2025 16:38 , Обновлено: 23.03.2025

Белгидромет сообщил, что ожидает 24 марта в четырех областях Республики из шести усиление юго-восточного ветра с порывами 15-20 м/с (до 72 км/ч). Оранжевый уровень опасности в связи с этим объявили во всех областях, кроме Брестской и Гродненской. Там уровень - жёлтый. Собрали для вас как официальный прогнозы, так и информацию специализированных ресурсов и европейской метеорологической модели ЕСМWF.

Где ждать ветер и снег?

В метеорологическом ТГ-канале Nadvorie раскрыли подробности, что стоит ждать белрусам вечером в воскресенье и днём в понедельник, 24 марта. Синоптики утверждают, что к 18:00–19:00 с юго-запада в Беларусь подойдут фронты циклона, что принесут осадки на всю ночь.

А вот под утро понедельник в центре и на севере Беларуси стоит ждать даже снег с дождём. При этом под Минском осадки могут быть весьма интенсивными. И это при температуре воздуха +1..+4°.

“В течение дня понедельника циклон продолжит смещаться на северо-восток. После обеда по восточной половине Беларуси усилится ветер до 12–16 м/с, порывами до 20”, - предупредил эксперт.

В свою очередь, в другом метеорологическом ТГ-канале о погоде в Беларуси “Метеовайб” предупредили, что благодаря циклону Volker, центр которого в понедельник днём окажется над западом Беларуси на юго-запад страны будет поступать “тропическая воздушная масса со Средиземноморья”.

“Но тепло почувствуют лишь жители юго-запада РБ, а на остальной территории погода будет далека от комфортной”, - считают там.

А уже в понедельник по всей Республике стоит ждать дожди. “Местами осадки будут сильными и за 24 часа может выпасть до половины месячной нормы! По юго-западу днем благодаря неплохому индексу CAPE появятся условия для конвекции при прохождении холодного фронта и локальных гроз ”, - спрогнозировал Метеовайб.

Прогноз по дням

Понедельник, 24 марта

В Белгидромете предупредили, что 24 марта погода в Беларуси будет облачной и ветреной. Температура воздуха будет колебаться от +1..+7°С ночью до +4..+10°С днём. И только по юго-западу будет до +15°С.

Вторник, 25 марта

В Беларуси ночью на большей части, а днем по восточной половине Республики пройдут дожди. Температура воздуха будет меняться от -1°С по западу до +7°С по юго-востоку ночью, а днем потеплеет до +7..+14°С.

Среда, 26 марта

Утром и днем на северо-западе Беларуси могут пройти дожди. Мало того, ночью и утром можно будет столкнуться с гололедом на дорогах гололедицей. Ночью температура опустится до -2..+4°С, а при прояснениях - до -5°С, днём же будет колебаться от +7..+9°С по северу до +10..+17°С по югу страны.