«Кто в этом доме живёт? Волшебники?» - Белорусы украсили свой дом к Новому году и покорили соцсети
Мимо этого дома в деревне Бывальки Лоевского района Гомельской области невозможно пройти без улыбки и восторженных взглядов - хозяева так украсили свой двор к Новому году, что могут с лёгкостью побороться за звание локальной резиденции Деда Мороза. Их ролик, выложенный в TikTok, за несколько часов набрал почти 30 тыс. просмотров и сотни восхищённых комментариев.
Во дворе гостей встречают забавные фигуры праздничных гномиков, снеговиков, дракошек - символа наступающего года, огромные цифры “2024” и, безусловно, по-новогоднему украшенные ёлки. Вся красота праздничных украшений лучше всего раскрывается, безусловно, после наступления темноты - включая иллюминацию, сам дом и вся прилегающая территория словно окунается в сказку. И, судя по комментариям под видео в TikTok, куда его выложили сами хозяева дома, их усилия люди оценили по-достоинству.
“Такой красоты ещё не видела за свою жизнь! Сколько вложено доброты, теплоты. Сразу видно: прекрасные люди живут”, - написала одна девушка под видео.
[link href=“https://www.tiktok.com/@pozznyak?refer=embed” title=“@pozznyak” target=“_blank” rel=“noopener”] @pozznyak [/link] И снова сказка??✨️ [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE?refer=embed” title=“волшебство” target=“_blank” rel=“noopener”] #волшебство [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4?refer=embed” title=“новыйгод” target=“_blank” rel=“noopener”] #новыйгод [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“гирлянда” target=“_blank” rel=“noopener”] #гирлянда [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%BC?refer=embed” title=“дом” target=“_blank” rel=“noopener”] #дом [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/2024?refer=embed” title=“2024” target=“_blank” rel=“noopener”] #2024 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0?refer=embed” title=“зима” target=“_blank” rel=“noopener”] #зима [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“_blank” rel=“noopener”] #рек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7311025950862002950?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - TANANAI” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - TANANAI [/link]
“Хозяевам этой сказки “респект”, просто молодцы, поднимут настроение всем!!!Спасибо за такую красоту!!!!”, - написал другой комментатор.
У многих зрителей празднично украшенный дом вызвал ассоциации со сказкой и многие заинтересовались, кто же его хозяева.
“ВАУ!!! Кто в этом доме живёт? Феи, волшебники?? Красотища!”, - не скрывали своего восхищения пользователи соцсети.
Примечательно, что так тщательно и с душой свой дом семья украшает уже не первый год. В прошлом году, например, у них во дворе было не менее сказочно.
[link href=“https://www.tiktok.com/@pozznyak?refer=embed” title=“@pozznyak” target=“_blank” rel=“noopener”] @pozznyak [/link] Из реальности в сказку??❄️?? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B42023?refer=embed” title=“новыйгод2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #новыйгод2023 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC?refer=embed” title=“красивыйдом” target=“_blank” rel=“noopener”] #красивыйдом [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0?refer=embed” title=“сказка” target=“_blank” rel=“noopener”] #сказка [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“гирлянда” target=“_blank” rel=“noopener”] #гирлянда [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8?refer=embed” title=“мамулиныидеи” target=“_blank” rel=“noopener”] #мамулиныидеи [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“золотыеруки” target=“_blank” rel=“noopener”] #золотыеруки [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“родиьелипостарались” target=“_blank” rel=“noopener”] #родиьелипостарались [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%E2%9C%A8%F0%9F%8E%84?refer=embed” title=“новогоднеечудо✨?” target=“_blank” rel=“noopener”] #новогоднеечудо✨? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекрекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекрекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекрекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекрекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7178151811135933190?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - TANANAI” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - TANANAI [/link]
Ранее Телеграф рассказывал, что одной из самых приятных обязательных задач предновогоднего периода является украшение ёлки. Однако, в этом приятном занятии для многих кроется немало раздражающих моментов. Один из них связан с развешиванием световой гирлянды. Обмотать вокруг ёлки провод со светящимися огоньками так, чтобы они не запутались в мишуре, не закрывали собой игрушки и горели красиво, как в любимых рождественских фильмах, не многим удаётся с первого раза. Оказывается, многие просто делают это “неправильно” и существует простой способ украсить ёлку “огоньками” без лишних мучений.
Многие белорусы неправильно вешают гирлянду на ёлку. Этот способ облегчит процесс украшения