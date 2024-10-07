МЧС предупредило о 12-часовых перебоях с вызовами скорой, милиции и спасателей по всей Беларуси. Когда?

Опубликовано: 07.10.2024 20:10 , Обновлено: 07.10.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси предупредило о "возможных перебоях" с вызовами экстренных служб — милиции, скорой, газовиков и самих спасателей. Ожидается, что дозвониться по этим номерам у жителей страны не выйдет на протяжении сразу двух ночей.

В пресс-службе Могилёвского областного управления МЧС Беларуси сообщили, что из-за проведения технических работ на «Белтелекоме» возможны перебои “в предоставлении услуг телефонии”.

Ожидается, что сразу на протяжении двух ночей — с 00:00 до 06:00 8 октября и с 00:00 до 06:00 10 октября — “возможны прерывания” в работе исходящих вызовов по всей Беларуси. Речь идёт в том числе о звонках в экстренные службы по номерам 101/ 112, 102, 103 и 104.

Кроме того, сегодня в МЧС сообщили о пожаре в строящемся здании в Минске по улице Скрипникова, 47. Там возводят торговый центр “Четыре сезона”. На опубликованных видео заметны большие клубы чёрного дыма над стройкой.

В Минске заметили большие клубы черного дыма над одной из строек. Что горело?

Также Telegraf.news писал о том, что Минский городской исполнительный комитет решил создать в столице единую диспетчерскую службу. Это значит, что дозвониться в 21 организацию можно будет по одному номеру — далее звонки автоматически распределят в нужную службу, будь то скорая, МЧС, аэропорт, ЖКХ и др.

Мингорисполком решил объединить телефоны скорой, МЧС, метро и ещё 18 служб. По какому номеру звонить?