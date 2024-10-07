В Минске заметили большие клубы черного дыма над одной из строек. Что горело?

🎥 Видео

Опубликовано: 07.10.2024 11:44 , Обновлено: 07.10.2024

В МЧС сообщили о пожаре 7 октября в строящемся здании в Минске по улице Скрипникова, 47. Там возводят торговый центр "Четыре сезона". На опубликованных видео заметны большие клубы черного дыма над стройкой.

По предварительной информации МЧС, никто не пострадал, а сам пожар потушили. При этом спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Из-за чего возник пожар, пока неизвестно.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6oMO9IeJ_Os&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Frealt.onliner.by%2F&source_ve_path=MjM4NTE