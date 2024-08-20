Мингорисполком решил объединить телефоны скорой, МЧС, метро и ещё 18 служб. По какому номеру звонить?

Опубликовано: 20.08.2024 09:56 , Обновлено: 20.08.2024

Минский городской исполнительный комитет решил создать в столице единую диспетчерскую службу. Это значит, что дозвониться в 21 организацию можно будет по одному номеру — далее звонки автоматически распределят в нужную службу, будь то скорая, МЧС, аэропорт, ЖКХ и др. Соответствующее решение власти опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале Беларуси.

В документе говорится, что цель создания единой службы заключается в обеспечении минчан возможностью обратиться за экстренной помощью на единый телефонный номер “112”. Кроме того, ожидается, что решение Мингорисполкома “даст возможность оперативно реагировать на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации”. Правда, даты, когда заработает единая система, пока нет.

Согласно постановлению, жители столицы смогут обратиться в 21 службу Минска, среди которых:

МЧС; ГУВД Мингорисполкома; Городская станция скорой медицинской помощи; Минский городской центр гигиены и эпидемиологии; предприятие «Мингаз»; предприятие “Минскэнерго”; предприятие «Минсккоммунтеплосеть»; предприятие “Минсктранс”; Национальный аэропорт “Минск”; Минское отделение БелЖД; Минский метрополитен; Минское городское управление Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС; “Белтелеком”; Горремавтодор Мингорисполкома; предприятие “Минскзеленстрой”; предприятие “Минскводоканал”; предприятие “Мингорсвет”; городская аварийная служба; Центр информационных технологий Мингорисполкома; ОАО “Лифтсервис”; транспортная инспекция Минтранса.

[info_b]Напомним, в Беларуси уже не первый год работает единый номер “112”, по которому можно позвонить в случае ЧС или другого происшествия, угрожающего жизни. Кроме того, звонок доступен даже если в телефоне нет SIM-карты или отсутствует сеть мобильного оператора.[/info_b]

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