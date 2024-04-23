МЧС предупредило белорусов о заморозках в ночь на 24 апреля. В каких областях посоветовали укрыть растения?

Опубликовано: 23.04.2024 13:41 , Обновлено: 23.04.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси предупредили об "опасном метеорологическом явлении", которое ожидает жителей страны в ночь с 23 на 24 апреля. Речь идёт о сильных заморозках в трёх областях.

По данным Белгидромета, в ночь на 24 апреля на Витебщине будет крайне холодно: в тёмное время суток столбик термометра опустится до -3°С. Кроме того, заморозки ожидаются в Минске и окрестностях города. В МЧС порекомендовали белорусам укрыть растения плёнкой или спанбондом, а также не оставлять без укрытия на полях картофель и корнеплоды.

Однако холодно предстоящей ночью будет не только в Витебской области. До -3°С может опуститься ночная температура на Гродненщине и Могилёвщине.

“Апрель 2024 года войдёт в историю как один из самых невероятных месяцев в Европе. Тепло побило все апрельские рекорды, и холод сейчас делает то же самое», — отметил учёный-метеоролог Скотт Дункан.

А у наших соседей и вовсе начал мёрзнуть рапс. Один из пользователей показал на видео, как растение буквально ломается пополам. Произошло это в районе польского города Заверце, что на юге страны.

Какой будет погода во второй половине недели?

По данным Белгидромета, в среду, 24 апреля, на погоду в стране окажут влияние “фронтальные разделы от циклона с центром над Западной Украиной”. Это значит, что ночью по югу страны пройдут кратковременные дожди, а вот утром и днём белорусов ждут ещё и грозы.

Ночью на Витебщине прогнозируются заморозки до -3°С. По югу Республики минимальная температура воздуха будет в пределах +1..+7°С, а максимальная поднимется до +8..+14°С. При этом атмосферное давление будет интенсивно падать, сообщили синоптики.

В четверг, 25 апреля, погоду будут определять” атмосферные фронты от циклона, который смещается на Латвию”. В дневные часы на юго-востоке Беларуси можно ожидать “тёплые воздушные массы” с Балканского полуострова. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах синоптики Белгидромета спрогнозировали грозы. Ночью и утром белорусов ждёт местами слабый туман. Температура ночью не поднимется выше отметки +10°С, а вот днём она составит от +9°С по западу до +21°С по востоку страны.

В пятницу, 26 апреля, на погоду повлияет атмосферный фронт, который смещается с территории Украины. Ожидается, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории также пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ночью воздух в целом прогреется до +1..+7°С по стране. На востоке Республики можно ожидать до +10°С, а по западу до +8..+15°С.

Ранее Telegraf.news писал, что во Всемирной метеорологической организации заявили: повышение температуры оказывает всё большее влияние на планету в целом и Европу в частности. По оценке специалистов, наш континент нагревается в два раза быстрее, чем все остальные.

Метеорологи объявили жителям планеты «красную тревогу». Европа «нагревается» сильнее всего?