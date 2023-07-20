МЧС предупредило белорусов о возможных перебоях с электричеством

Опубликовано: 20.07.2023 08:00 , Обновлено: 20.07.2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям утром 20 июля предупредило белорусов о сильных грозах, которые, по прогнозам синоптиков Белгидромета, прогремят в течение дня в отдельных районах страны. Из-за этого по всей Беларуси объявили оранжевый уровень опасности и предупредили о возможных отключениях электричества.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня 20 июля будет в целом облачная погода, с прояснениями. По всей стране ожидаются кратковременные дожди, однако, в отдельных районах они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Максимальная температура воздуха составит +20 ..+25°С (по юго-востоку - до +27°С).

В частности, утром 20 июля метеорадар Минска показывал такую обстановку в области:

В МЧС рассказали об основных факторах опасности, которые следует учитывать сегодня белорусам:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач,

отключение электрических подстанций и электроэнергии,

природные пожары, вызванные молнией, в том числе, в жилых и производственных зданиях.

Посмотреть, как будет проходить грозовой фронт по территории Беларуси в ближайшие часы, можно также на интерактивной карте сервиса погоды Windy.com:

Embedded content

Напомним, 18 июля из-за ливней и шквалистого ветра без света на какое-то время остались 289 населенных пунктах Беларуси. Больше всего от разгула стихии пострадали Молодечненский, Речицкий и Могилевский районы. Сообщалось об обрывах линий электропередачи, повреждениях авто и построек в результате падения деревьев.

В Минэнерго и МЧС показали последствия шквалистого ветра в Беларуси