МЧС предупредило белорусов об опасностях 8 декабря

Опубликовано: 08.12.2023 06:55 , Обновлено: 08.12.2023

В министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) сообщили рано утром 8 декабря, что в этот день на дорогах Беларуси следует быть особенно осторожными. Все из-за погодных условий.

“ВНИМАНИЕ! Сегодня, 8 декабря, на отдельных участках дорог сохранится гололедица”, - обратились к белорусам спасатели.

По словам представителей МЧС, в пятницу они ожидают:

затруднение движения транспорта,

увеличение вероятности возникновения ДТП,

Повышение риска травматизма среди белорусов.

При этом сама погода в Республике будет не такой уж и страшной и по-зимнему обычной. На большей территории Беларуси синоптики обещали: снег, облачное с прояснениями небо, а ветер не сильнее, чес 5-10 м/с. При этом температура воздуха будет колебаться от -3°С по югу до -10°С по северу Беларуси.

Ранее Телеграф сообщил, что китайские климатологи спрогнозировали значительно более теплую, чем обычно, погоду на зиму 2023–2024 практически для всего северного полушария из-за продолжающегося эффекта Эль-Ниньо.

Однако, есть в их прогнозе исключение — на северо-западе Европы специалисты спрогнозировали, наоборот, более низкую среднюю температуру, по сравнению с климатической нормой. Посмотрели, чего ждать белорусам.

Китайские метеорологи спрогнозировали «жаркую» зиму на Земле. А что в Беларуси?