Китайские метеорологи спрогнозировали "жаркую" зиму на Земле. А что в Беларуси?

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Опубликовано: 07.12.2023 13:45 , Обновлено: 07.12.2023

Китайские климатологи спрогнозировали значительно более теплую, чем обычно, погоду на зиму 2023–2024 практически для всего северного полушария из-за продолжающегося эффекта Эль-Ниньо. Однако, есть в их прогнозе исключение - на северо-западе Европы специалисты спрогнозировали, наоборот, более низкую среднюю температуру, по сравнению с климатической нормой. Посмотрели, чего ждать белорусам.

Согласно новому отчёту учёных из Института физики атмосферы Китайской академии наук, этой зимой в восточной части Тихого океана “неминуемо будет назревать умеренный и сильный Эль-Ниньо” с индексом ENSO > 1,5°С.

[info_b]Эль-Ниньо (от испанского El Niño — «малыш, мальчик»), или Южная осцилляция — это колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат и ведёт к его ощутимому длительному потеплению.

Например, Эль-Ниньо наблюдалось с сентября 2006 года до начала 2007 года. В результате засуха 2007 года вызвала скачок в ценах на продовольственные товары и связанные с этим общественные беспорядки в Египте, Камеруне и Гаити.[/info_b]

Используя несколько самостоятельно разработанных систем прогнозирования климата, команда китайских учёных изучила глобальные климатические аномалии этой зимой. Результаты были опубликованы в журнале National Science Review. По мнению учёных, предстоящий Эль-Ниньо “может спровоцировать аномальную антициклоническую активность” в северо-западной части Тихого океана и запустить “волновой характер дальних атмосферных корреляционных связей”, оказав влияние на климатические условия зимой также в Восточной Азии и Северной Америке.

“Исключительно теплая зима”

В результате, по прогнозам китайских климатологов, в регионах средних и низких широт Евразии и большей части Америки, вероятно, будет “исключительно теплая зима”. Жителям тропических регионов, большей части территории Южной Америки и островам Тихого океана вблизи экватора китайские специалисты спрогнозировали необычайно жаркую зиму из-за совокупного воздействия продолжающегося явления Эль-Ниньо и глобального потепления.

“Существует 95% вероятность того, что глобальная средняя приземная температура зимой 2023/24 года установит новый исторический рекорд”, - заявили учёные, при этом признают, что длительные прогнозы никогда не являются точными.

Карта глобальных температурных аномалий зимой 2023/24 года

Ждать ли снега в Беларуси к Новому году?

Если на юге Европы, судя по прогнозу китайцев, зима будет теплее обычного, то жителям северных регионов, наоборот, стоит готовиться к суровой зиме - вся Скандинавия, судя по расчётным метеокартам, будет с “минусовыми” температурными аномалиями. По расчётам климатологов, для Финляндии и Швеции отклонение от нормы зимой составит один градус, но, в отличие от юга Европы, в обратную сторону.

Беларусь, судя по расчётным картам китайских учёных, предстоящая зима погодными аномалиями удивлять не планирует. Однако, среднесрочные прогнозы модели GEFS Национального центра экологического прогнозирования в США, например, пообещали белорусам совсем не снежное завершение декабря.

По данным GEFS, с 22 по 27 декабря снежный покров в Беларуси заметно растает, а температура в декабре в целом будет на 0,5-1 градуса теплее климатической нормы.

Температурные аномалии с 30 ноября по 29 декабря 2023 года

Изменение толщины снежного покрова с 22 по 27 декабря 2023 года

Кстати, данные численной модели прогноза погоды ECMWF также говорят о сильном влиянии Эль-Ниньо в начале 2024 года. Так, в январе, судя по метеокаратам, в Беларуси будет в среднем на 1-1,5 градуса тепле е, а вот февраль будет стабильно холодным.

Температурные аномалии в январе 2024 года, ECMWF

Температурные аномалии в феврале 2024 года, ECMWF

Отметим, что, по данным Белгидромета, прошедшая осень также оказалась теплее обычного - в среднем на 1,7°С выше климатической нормы. Средняя температура воздуха по стране осенью 2023 года была +8,7°С.

Карта Белгидромета

Напомним, в декабре, судя по прогнозу синоптиков, “европейской” зимы белорусам не видать, а вот сильные снегопады ещё могут накрыть некоторые регионы страны.

Синоптики спрогнозировали “прилично холодный” декабрь в Беларуси. Где снега выпадет на 50% больше обычного?