МЧС и ГАИ предупредили белорусов об опасностях 29 ноября

Опубликовано: 29.11.2023 07:27 , Обновлено: 29.11.2023

С утра 29 ноября МЧС выступило с предупреждением о неблагоприятных явлениях на этот день. Речь идёт о сильном снеге, мокром снеге и метели и последствиях.

“Днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с (до 72 км/ч - Ред)”, - сообщили в МЧС.

В ведомстве предупредили, что из-за стихии возможны повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, а также затруднение движения транспорта и увеличивается вероятность ДТП. Не исключены падения деревьев и обрушение кровель зданий.

ГАИ, в свою очередь, рекомендовала отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного. Но при этом потребовала, чтобы белорусы не парковали машины вдоль дорог, чтобы “не мешать своевременной уборке улиц”.

Ранее Телеграф писал, что Белгидромет объявил на 29 ноября оранжевый уровень опасности из-за циклона, который принесет обильные снегопады. Но не только их.

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