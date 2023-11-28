Где в Беларуси ждать полуметровые сугробы с 30 ноября по 1 декабря? Синоптики объявили оранжевый уровень опасности

Опубликовано: 28.11.2023 21:25 , Обновлено: 28.11.2023

Белгидромет объявил на 29 ноября оранжевый уровень опасности из-за циклона, который принесет обильные снегопады. Но не только их.

“29 ноября (среда) ночью по южной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются сильный снег, мокрый снег, метель . Днем во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске утром и днем 29 ноября (среда) ожидается сильный снег”, - предупредили в госведомстве сразу о нескольких ожидаемых напастях.

Температура воздуха ночью 29 ноября опустится до -3°С по югу, но на севере может достигнут даже -15°С. Днём же вырастет до -2..-7°С.

А вот независимый эксперт в сфере метеорологии на канале о белорусской погоде Nadvorie попытался спрогнозировать даже высоту сугробов.

“Очевидно, после прохождения этого циклона снежный покров на территории Беларуси существенно увеличится. На карте прогноза снежного покрова от ECMWF я показал примерные цифры прироста снега в ближайшие пару суток”, - рассказал специалист, поделившись картой.

“Учитывая, что сейчас на севере РБ уже лежит 25-30 см снега, я бы к полуночи четверга ожидал образование там сугробов более полуметра”, - предупредил синоптик.

Кстати, 30 ноября снегопады продолжатся, а ночью даже могут усилиться, вплоть до метели. “Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -13°С, максимальная днем 0..-7°С”, - пообещали в Белгидромете.

И лишь в первый день зимы, 1 декабря , в Беларусь поступят неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Снег если и будет, то кратковременный и Местами. Температура же воздуха будет колебаться от -4..-10°С ночью до 0..-6°C днем.

Ранее Телеграф, что в Беларусь спешит новый циклон, который вместе со снежным “Филом” какое-то время будут формировать погоду в стране. Синоптики предупредили, что снега 27-30 ноября меньше не станет. А что с температурой?

Будет «помягче»? На смену снежному «Филу» к Беларуси подошёл новый циклон