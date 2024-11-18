МЧС предупредило белорусов о ветре до 65 км/ч

Опубликовано: 18.11.2024 09:31 , Обновлено: 18.11.2024

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) предупредили белорусов об опасности в понедельник 18 ноября. Спасатели ожидают местами по стране усиление ветра порывами 54-65 км/ч (15-18 м/с).

“Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами порывы 15-18 м/с”, — сказано в оперативной сводке.

По информации МЧС, такой ветер может повлечь за собой:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач;

нарушение электроснабжения;

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений;

падение деревьев.

В целом 18 ноября, сообщили спасатели со ссылкой на Белгидромет, по Беларуси временами пройдет дождь и мокрый снег. Температура воздуха +2 +7°С.

Ранее Telegraf.news писал, что синоптик Дмитрий Рябов объявил, что белорусам в начале этой недели стоит приготовиться к достаточно теплой для этой поры года погоде. Что, однако, не помешает выпадению снега и мокрого снега почти во всех регионах Беларуси во второй половине. Другие метеорологи также предупредили, где “может и навалить” и ждать ли усиления ветра? Когда похолодает?

По словам Дмитрия Рябова, с 18 ноября погоду в Беларуси будет определять атлантический циклон и его атмосферные фронты.

«Может и навалить»? Синоптики предупредили белорусов о мокром снеге по всей стране. Когда похолодает?