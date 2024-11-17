"Может и навалить"? Синоптики предупредили белорусов о мокром снеге по всей стране. Когда похолодает?

Опубликовано: 17.11.2024 11:36 , Обновлено: 17.11.2024

Синоптик Дмитрий Рябов объявил, что белорусам в начале следующей недели стоит приготовиться к достаточно теплой для этой поры года погоде. Что, однако, не помешает выпадению снега и мокрого снега почти во всех регионах Беларуси во второй половине. Другие метеорологи также предупредили, где "может и навалить" и ждать ли усиления ветра? Когда похолодает?

По словам Дмитрия Рябова, с 18 ноября погоду в Беларуси будет определять атлантический циклон и его атмосферные фронты. А это значит, что температура в Республике будет достаточно высокой. Ночью от -1 до +5°C. Днем в понедельник, 18 ноября до +5°C, во вторник, 19 ноября, — от +2 до +7°C.

Однако небо будет облачным, с утра ещё добавиться и туман. Из-за чего видимость на дорогах значительно снизится. Ветер в первые дни следующей недели пообещал умеренный.

Однако уже со среды атмосферный фронт с Балтики усилит ветер, ожидаются даже сильные порывы. Пройдут и осадки. Температура будет колебаться от -1 до +4°C.

Прогноз Рябова подтвердил и погодный ТГ-канал Nadvorie. Эксперт канала со ссылкой на расчеты ECMWF, предсказал в Беларуси после обеда в среду, 20 ноября, усиление ветра, дождь и снег.

“Ближе к вечеру на восточной половине страны мокрый снег. Тут к ночи можно ожидать некоторую интригу: на холодном фронте модель не исключает образование волны, а это значит усиление снегопадов. В общем, на востоке РБ к утру 21-го может и навалить”, - предупредил метеоролог.

[inf]В прогнозе же Белгидромета на осадки были куда щедрее. Там предупредили, что мокрый снег и дождь стоит ждать уже со вторника, 19 ноября. “На отдельных участках дорог гололедица”, - предупредили государственные метеорологи. [/inf]

Уже в конце недели температура снизится ещё больше. Ночью воздух остынет до 0..-5°C, днем в четверг и пятницу будет около 0°C. И именно в эти дни стоит ждать усиления мокрого и просто снега. Ветер же, Дмитрий Рябов пообещал, умеренный с порывами.

23 и 24 ноября (суббота и воскресенье), по прогнозу синоптика, ветер останется порывистым и принесет снег. Температура же будет колебаться от -6 до 0°C до -1..+1°C.