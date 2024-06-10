МЧС объявило оранжевый уровень опасности из-за гроз в 5 областях Беларуси. Когда придёт жара и +30°С?

Опубликовано: 10.06.2024 16:41 , Обновлено: 10.06.2024

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило белорусов о "неблагоприятном метеорологическом явлении": во вторник ночью, 11 июня, на большей части Республики ожидаются грозы. Повезёт лишь Гродненской области: там, в отличие от других регионов, сохранится жёлтый уровень опасности. Однако уже с 16 июня синоптики пообещали, что "регион переориентируется" и белорусов снова ждёт жара до +30°С.

В свою очередь специалисты тематического канала о погоде Nadvorie сообщили, что в связи с циклоном “Н”, который вовсю “орудует” над Украиной, достанется и Беларуси: ожидается, что в ночь на вторник у нас будут не только грозы, но и до 30-40 мм дождя. Однако, по данным синоптиков, уже с 16 июня “адвекция холода ослабнет” и среднесуточные температуры повысятся до +22..+24°С. Кроме того, после этого грядёт и вовсе +25..+28°С, а по юго-западу до +30° или “даже троху выше”.

По данным Белгидромета, во вторник, 11 июня, погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и тёплые неустойчивые воздушные массы, которые идут к нам с юго-запада Европы. Ожидается, что солнца мы не увидим: будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, а днём на востоке пройдут дожди, а местами и ливни. Синоптики отметили, что минимальная температура после заката составит от +10..+16°С до +19°С, а днём столбик термометра будет колебаться в пределах +21..+27°С.

В среду, 12 июня, снова ожидается переменная облачность. Ночью местами, а днём по юго-востоку Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и слабый туман. В тёмное время суток температура воздуха составит +7..+14°С, а днём можно ожидать до +19..+24°С.

В четверг, 13 июня, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Это значит, что в небе снова не будет солнца: белорусов ждёт переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. В тёмное время суток температура упадёт до +7..+13°С, а днём столбик термометра покажет от +17°С до +24°С.

Ранее Telegraf.news писал, что погода не перестаёт удивлять. В среду после полудня жители Минска и пригорода начали активно делиться снимками и видеороликами необычного явления: скопление облаков на небе напоминало самое настоящее торнадо. Спустя время на столицу обрушился дождь.

«Явление действительно редчайшее» — Белорусы поделились кадрами торнадо, который буквально «завис» над Минском