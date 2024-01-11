МЧС объявило об «усилении мер». Кого из белорусов решили «взять под контроль»?
Представители Гомельского городского отдела по ЧС и Общества спасения на водах провели совместный рейд по предупреждению гибели людей на зимних водоемах на каскаде озер «Волотова» и озере «Обкомовское» в Центральном районе Гомеля. На то был серьезный повод. А в Барановичах объявили об «усилении мер» – тоже неспроста.
Подойдя к водоемам, участники рейда сразу увидели, что лед еще местами неокрепший. Измерили толщину – всего от 5 см. «Однако по количеству людей на льду стало понятно, что это рыбаков совсем не останавливает», – огорчились участники рейда. Поэтому, надев спасательные жилеты, пошли к любителям зимней ловли с разъяснительными беседами.
Рыбакам сообщили, какие спасательные средства нужно брать с собой на лед. Рассказали, что безопасным считается лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров. Что следует обходить места и участки, покрытые толстым слоем снега . Напомнили, что во время рыбалки нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади , прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Раздали обучающие буклеты.
Что делать, если провалились под лед?
Вот советы спасателей для ситуаций на льду, которые и представить-то страшно. Однако сразу же читаем пункт первый.
- Не паникуйте. Спасение на 90% зависит от уверенности и психологического состояния провалившегося под лед. Если поблизости есть люди – зовите на помощь.
- Старайтесь не уходить под воду с головой.
- Передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение. Добравшись, постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, выбраться на лед. Даже если лед обламывается, не оставляйте попыток.
- Когда основная часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь подальше от полыньи. Медленно и осторожно ползите до безопасного места, возвращайтесь обратно по своим следам.
- Выбравшись на сушу, снимите и отожмите промокшую одежду. Двигайтесь и делайте силовые упражнения. Разведите костер. И дождитесь прибытия медиков.
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Если увидели, что кто-то провалился под лед
Оказывая помощь провалившемуся под лед человеку, будьте осторожны, чтобы спасать не пришлось уже двоих.
- Первое – опять же не паникуем и думаем, что можем сделать и в наших ли это силах. Возможно, лучшим решением будет позвать на помощь более опытного человека.
- Вооружитесь палкой (шестом, веревкой или доской), осторожно ползите к полынье, равномерно распределяя вес вашего тела по поверхности, толкая спасательное средство перед собой.
- Приблизившись на максимально возможное безопасное расстояние к полынье, протяните пострадавшему палку, шест или бросьте веревку.
- Когда начнете вытягивать пострадавшего, попросите работать ногами: так будет легче его вытащить.
- Оттащите пострадавшего в безопасное место и окажите первую помощь, необходимую при переохлаждении организма. Вызовите скорую.
МЧС усилит меры в Барановичском регионе
В Брестской области за минувшие сутки при пожарах погибли два человека, сообщило областное управление МЧС. Количество чрезвычайных ситуаций в целом по республике выросло, статистика начала 2024-го неутешительная, – посетовал старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРОЧС Сергей Кулеш.
«Чтобы избежать беды, будут усилены меры профилактики со стороны МЧС, взяты под контроль граждане из так называемых групп риска, – сообщил инспектор. – Проверим места проживания неблагополучных граждан, одиноких пенсионеров.
Ранее Телеграф писал, что Белгидрометцентр объявил на пятницу, 12 января оранжевый уровень опасности по всей стране. На этот раз речь идёт о таком “неблагоприятном метеорологическом явлении”, как гололедица. Таким образом, велика вероятно того, что текущая рабочая неделя для некоторых белорусских водителей может закончиться так называемым “днём жестянщика”. В МЧС и ГАИ уже озвучили свои рекомендации по этому поводу.
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