МЧС объявило об «усилении мер». Кого из белорусов решили «взять под контроль»?

Опубликовано: 11.01.2024 17:34 , Обновлено: 11.01.2024

Представители Гомельского городского отдела по ЧС и Общества спасения на водах провели совместный рейд по предупреждению гибели людей на зимних водоемах на каскаде озер «Волотова» и озере «Обкомовское» в Центральном районе Гомеля. На то был серьезный повод. А в Барановичах объявили об «усилении мер» – тоже неспроста.

Подойдя к водоемам, участники рейда сразу увидели, что лед еще местами неокрепший. Измерили толщину – всего от 5 см. «Однако по количеству людей на льду стало понятно, что это рыбаков совсем не останавливает», – огорчились участники рейда. Поэтому, надев спасательные жилеты, пошли к любителям зимней ловли с разъяснительными беседами.

Рыбакам сообщили, какие спасательные средства нужно брать с собой на лед. Рассказали, что безопасным считается лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров. Что следует обходить места и участки, покрытые толстым слоем снега . Напомнили, что во время рыбалки нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади , прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Раздали обучающие буклеты.

Что делать, если провалились под лед?

Вот советы спасателей для ситуаций на льду, которые и представить-то страшно. Однако сразу же читаем пункт первый.

Не паникуйте. Спасение на 90% зависит от уверенности и психологического состояния провалившегося под лед. Если поблизости есть люди – зовите на помощь. Старайтесь не уходить под воду с головой. Передвигайтесь к тому краю полыньи, откуда идет течение. Добравшись, постарайтесь налечь грудью на край льда и, закинув ногу, выбраться на лед. Даже если лед обламывается, не оставляйте попыток. Когда основная часть туловища окажется на льду, отползите или откатитесь подальше от полыньи. Медленно и осторожно ползите до безопасного места, возвращайтесь обратно по своим следам. Выбравшись на сушу, снимите и отожмите промокшую одежду. Двигайтесь и делайте силовые упражнения. Разведите костер. И дождитесь прибытия медиков.

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Если увидели, что кто-то провалился под лед

Оказывая помощь провалившемуся под лед человеку, будьте осторожны, чтобы спасать не пришлось уже двоих.

Первое – опять же не паникуем и думаем, что можем сделать и в наших ли это силах. Возможно, лучшим решением будет позвать на помощь более опытного человека. Вооружитесь палкой (шестом, веревкой или доской), осторожно ползите к полынье, равномерно распределяя вес вашего тела по поверхности, толкая спасательное средство перед собой. Приблизившись на максимально возможное безопасное расстояние к полынье, протяните пострадавшему палку, шест или бросьте веревку. Когда начнете вытягивать пострадавшего, попросите работать ногами: так будет легче его вытащить. Оттащите пострадавшего в безопасное место и окажите первую помощь, необходимую при переохлаждении организма. Вызовите скорую.

МЧС усилит меры в Барановичском регионе

В Брестской области за минувшие сутки при пожарах погибли два человека, сообщило областное управление МЧС. Количество чрезвычайных ситуаций в целом по республике выросло, статистика начала 2024-го неутешительная, – посетовал старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРОЧС Сергей Кулеш.

«Чтобы избежать беды, будут усилены меры профилактики со стороны МЧС, взяты под контроль граждане из так называемых групп риска, – сообщил инспектор. – Проверим места проживания неблагополучных граждан, одиноких пенсионеров.

Ранее Телеграф писал, что Белгидрометцентр объявил на пятницу, 12 января оранжевый уровень опасности по всей стране. На этот раз речь идёт о таком “неблагоприятном метеорологическом явлении”, как гололедица. Таким образом, велика вероятно того, что текущая рабочая неделя для некоторых белорусских водителей может закончиться так называемым “днём жестянщика”. В МЧС и ГАИ уже озвучили свои рекомендации по этому поводу.

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