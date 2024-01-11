Готовиться к “дню жестянщика”? Синоптики объявили 12 января оранжевый уровень опасности по всей Беларуси

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Опубликовано: 11.01.2024 14:50 , Обновлено: 11.01.2024

Белгидрометцентр объявил на пятницу, 12 января оранжевый уровень опасности по всей стране. На этот раз речь идёт о таком "неблагоприятном метеорологическом явлении", как гололедица. Таким образом, велика вероятно того, что текущая рабочая неделя для некоторых белорусских водителей может закончиться так называемым "днём жестянщика". В МЧС и ГАИ уже озвучили свои рекомендации по этому поводу.

[info_b]“Днём жестянщика” называют период, когда после резкого похолодания из-за гололедицы на дорогах возрастает число ДТП и, как следствие, в автомастерских увеличивается количество заказов на кузовные работы. [/info_b]

По данным Белгидромета, 12 января на большей части территории страны ожидается снег или мокрый снег, местами будет дуть порывистый ветер, а на дорогах образуется гололедица. Минимальная ночная температура воздуха будет колебаться в диапазоне -9..-15°С (местами - до -16..-19°С), а днём столбик термометра покажет не более -4..-10°С. По Гродненской и Брестской областям может быть чуть теплее - в диапазоне 0..-3°С.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС и Госавтоинспекция дали водителям и пешеходам свои рекомендации, которые сводятся, главным образом, к тому, чтобы по возможности не пользоваться личным транспортом во время гололедицы и соблюдать предельную осторожность, передвигаясь по скользкой дороге.

“Правоохранители призывают воздержаться от поездок на личном транспорте при сильном снегопаде и гололедице. Если все же пришлось сесть за руль, выбирайте безопасную скорость движения, боковой интервал и дистанцию, избегайте резких маневров и торможений, а также откажитесь от обгонов”, - призвали водителей в Могилёвской ГАИ и продемонстрировали, как наряды ДПС оказывают помощь тем, кто из-за непогоды попал в затруднительную ситуацию.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C164EP-oL-S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Могилевская Госавтоинспекция ? (@gai.mogilev) [/link]

Пешеходам в ГАИ напомнили о необходимости соблюдать “повышенные меры безопасности” на скользкой дороге и вблизи нее.

“Переходить проезжую часть следует только убедившись, что автомобили остановились и пропускают вас. В темное время суток обязательно используйте фликеры, чтобы не быть невидимкой в темноте и не оказаться участником очередной трагедии”, - подчеркнули в ГАИ.

Какой будет погода в Беларуси в выходные, 13-14 января?

В субботу, 13 января , синоптики Белгидромета предупредили белорусов о приходе неустойчивой холодной воздушной массы с северо-запада Европы. При этом запад станы окажется под влиянием более теплой воздушной массы, убеждены специалисты.

Они спрогнозировали облачную с прояснениями погоду, мокрый снег, местами порывистый ветер, а также слабые туман и гололедицу на дорогах. Ожидаются серьёзные ночные температурные контрасты по Беларуси: температура воздуха может опускаться до -3°С на юго-западе и до -20°С по северо-востоку страны, а днём будет держаться в диапазоне -6..-13°С (на западе - -1..-5°С).

В воскресенье, 14 января , по прогнозам белорусских синоптиков, с территории Польши в Беларусь сместятся фронтальные разделы, “вслед за которыми будут поступать более теплые воздушные массы атлантического происхождения”.

Погода по-прежнему будет облачной и в большинстве районов ожидаются осадки - мокрый снег, а на юго-западе - с дождем. Местами не исключены метели, а также сохранится гололедица на дорогах.

“Температура воздуха минимальная ночью будет от -2°С по юго-западу до -16°С по востоку Беларуси, при прояснениях в восточных районах страны до -20°С. Максимальная днем -5..+2°С, по востоку республики до -7°С”, - рассказали в Белгидромете.

Ранее Телеграф сообщил, что в столичной Госавтоинспекции из-за гололедицы порекомендовали всем участникам дорожного движения быть внимательнее, а водителям “даже на обычный маршрут стоит заложить в два раза больше времени”.

В ГАИ Минска посоветовали водителям выделять на дорогу в 2 раза больше времени чем обычно. Почему?