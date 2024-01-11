В Мостовском районе взрывом разрушило дом

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Опубликовано: 11.01.2024 12:01 , Обновлено: 11.01.2024

В деревне Кульшичи, это Мостовский район Гродненской области, утром в среду, 10 января, взорвался отопительный котел. Серьезно пострадал пенсионер.

В результате взрыва разрушена стена пристройки, где находился котел, выбит оконный блок, сообщили в МЧС.

По информации спасателей, 73-летний местный житель растопил котел в пристройке дома, а буквально через пять минут тот взорвался.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с различными травмами.

Предполагаемая причина случившегося – отсутствие циркуляции теплоносителя в системе отопления, подытожили в МЧС.

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