МЧС обьявило на субботу оранжевый уровень опасности в двух областях Беларуси

Опубликовано: 25.05.2024 15:44 , Обновлено: 25.05.2024

В министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) сообщили со ссылкой на данные Белгидромета, что 25 мая в период с 14:30 до 18:00 по западу Республики ожидаются грозы.

В ведомстве предупредили, что белорусам стоит во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн. Также там попросили в случае грозы отключить радио и телевизор и избегать использования телефона и электроприборов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что по-летнему тёплую погоду спрогнозировали синоптики белорусам на ближайшие три дня. Грядущие выходные, 25 и 26 мая, судя по прогнозу Белгидромета, пройдут под влиянием неустойчивых воздушных масс, из-за чего кое-где могут пройти дожди и прогреметь грозы. Посмотрели, когда ждать шквалистого ветра с порывами до 65 км/ч, а когда и где прогреется до +28°С.

Синоптики предупредили белорусов о «мощнейшем антициклоне». Что принесёт кроме гроз и +28°С в выходные?