МАЗ, "Атлант" и не только. ФПБ начала рейды по белорусским предприятиям. Что проверяют?

Опубликовано: 19.06.2024 19:22 , Обновлено: 19.06.2024

Инспекторы Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) начали рейды по предприятиям, на которых работают летом студенческие отряды. Специалисты пообещали проверить условия труда в организациях, обеспеченность рабочих спецодеждой и не только.

Внимание технической инспекции труда - соблюдению режима работы, созданию санитарно-бытовых условий, наличию комнат отдыха и приема пищи. Также представители ФПБ смотрят, обеспечены ли рабочие средствами индивидуальной защиты, проводят ли на предприятиях для молодых людей обучение и инструктаж.

Кроме того, как передал портал sb.by, профсоюзы консультируют нанимателей, принимающих к себе на работу молодежь.

“Организации задолго начали подготовку к организации рабочих мест. Безусловно, немало предприятий, которые не первый сезон принимают у себя молодежь. Это и МАЗ, МТЗ, «Атлант» и другие. Здесь, как правило, система выстроена”, - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько.

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Однако, по его словам, есть организации, которые “отдельные нюансы законодательства” считают рекомендацией, а не обязательным исполнением. Манько рассказал, что нарушается организация проведения обязательных медосмотров, отсутствуют средства индивидуальной защиты у рабочих, новых сотрудников допускают к работе без проведения обучения и не только.

Ранее Telegraf.news сообщал, что ФПБ объявила рейды по детским лагерям, чтобы проконтролировать безопасность пребывания детей там и условия труда сотрудников.

ФПБ объявила рейды по детским лагерям. Что пообещала проверить?