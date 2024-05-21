ФПБ объявила рейды по детским лагерям. Что пообещала проверить?

Опубликовано: 21.05.2024 12:02 , Обновлено: 21.05.2024

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) в преддверии летних каникул школьников решила проконтролировать безопасность пребывания детей в оздоровительных учреждениях, а также условия труда сотрудников детских лагерей. Среди прочего ФПБ собралась оценить там состояние душевых, пищеблока, укомплектованность лекарствами.

Во-первых, пообещали “тщательно проверить” оборудование детских игровых и спортивных площадок, инвентаря. Во-вторых, профсоюзы собрались оценить состояние “всех помещений - от комнат отдыха, душевых до пищеблока”.

В-третьих, запланировали проверить “обеспечение бесперебойной подачи холодного и горячего водоснабжения, состояние инженерного оборудования, укомплектованность первичными средствами противопожарной защиты, лекарственными препаратами” и не только.

В ФПБ рассказали, что, к примеру, в прошлом году при мониторинге оздоровительных учреждений и стационарных загородных лагерей специалисты приостановили эксплуатацию трех единиц неисправного оборудования. “Это, например, карусель со сломанным сиденьем, металлическая горка с трещиной, незакрепленный тренажер для подтягивания», - перечислили в пресс-службе объединения.

При выявлении нарушений техническая инспекция труда выписывает рекомендации по их устранению, после исправления нужно сообщить об этом профсоюзам.

В ФПБ добавили, что рейды проведут не только сейчас, в преддверии летних каникул, но и “в сам период оздоровительного сезона”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, сколько в 2024 году придется заплатить за путевки в детские лагеря Беларуси. К примеру, в 2024 году размер дотации на одну путевку в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на срок не менее 15 дней составит 104 рубля, а в лагерь труда и отдыха на такой же период — 112 рублей.

«Спрос растёт на глазах» — Сколько в 2024 году придётся заплатить за путёвки в детские лагеря Беларуси?