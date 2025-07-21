Где "грубят", а где просрочка? МАРТ опубликовал результаты "народного контроля" белорусских магазинов

Опубликовано: 21.07.2025 17:24 , Обновлено: 21.07.2025

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовали промежуточные итоги "Народного контроля". Так в ведомстве назвали опрос, где каждый желающий мог анонимно оставить отзыв о любом магазине в Беларуси.

В пресс-службе МАРТ показали сводную таблицу некоторых оценок. “Пока лучшая Гродненская область”, - сделали вывод в ведомстве.

№ Показатель Регион (Лучший) Регион (Худший) 1 Неудовлетворительное состояние прилегающей территории Брест, Гродно Минская область 2 Состояние при входе Гродно Гомель 3 Неудовлетворительное состояние вывески Гомель, Гродно, Минская область Брест 4 Загроможденность Гродно Минская область 5 Отсутствие нагрудных знаков у работников Брест, Витебск, Гомель, Мотилев Минская область 6 Продавцы иногда грубят Брест Минская область 7 Грязные корзинки, тележки Гродно Витебск 8 Товары с истекшим сроком годности Мотилев Гомель 9 Отсутствие ценников Гродно Минская область 10 Отсутствие контрольных весов Гродно Минск 11 Проблемы с ассортиментом Гродно Минск 12 Камеры хранения Гродно Брест

В МАРТ утверждают, что наибольшую активность проявили жители Минска (41,7 % от числа проголосовавших). На втором месте оказалась Гродненская область (28,1 %).

При этом в ведомстве не уточнили, как проверяют отзывы на правдивость, чтобы избежать как “наездов” конкурентов (могут специально оставлять негативные отзывы), так и нахваливания себя (сотрудники магазинов и торговых сетей могут оставлять позитивные отзывы о своей же работе).

Тем временем любой желающий может до 10 августа оставить свой отзыв, поучаствовав в опросе: