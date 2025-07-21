Где "грубят", а где просрочка? МАРТ опубликовал результаты "народного контроля" белорусских магазинов
В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовали промежуточные итоги "Народного контроля". Так в ведомстве назвали опрос, где каждый желающий мог анонимно оставить отзыв о любом магазине в Беларуси.
В пресс-службе МАРТ показали сводную таблицу некоторых оценок. “Пока лучшая Гродненская область”, - сделали вывод в ведомстве.
|№
|Показатель
|Регион (Лучший)
|Регион (Худший)
|1
|Неудовлетворительное состояние прилегающей территории
|Брест, Гродно
|Минская область
|2
|Состояние при входе
|Гродно
|Гомель
|3
|Неудовлетворительное состояние вывески
|Гомель, Гродно, Минская область
|Брест
|4
|Загроможденность
|Гродно
|Минская область
|5
|Отсутствие нагрудных знаков у работников
|Брест, Витебск, Гомель, Мотилев
|Минская область
|6
|Продавцы иногда грубят
|Брест
|Минская область
|7
|Грязные корзинки, тележки
|Гродно
|Витебск
|8
|Товары с истекшим сроком годности
|Мотилев
|Гомель
|9
|Отсутствие ценников
|Гродно
|Минская область
|10
|Отсутствие контрольных весов
|Гродно
|Минск
|11
|Проблемы с ассортиментом
|Гродно
|Минск
|12
|Камеры хранения
|Гродно
|Брест
В МАРТ утверждают, что наибольшую активность проявили жители Минска (41,7 % от числа проголосовавших). На втором месте оказалась Гродненская область (28,1 %).
При этом в ведомстве не уточнили, как проверяют отзывы на правдивость, чтобы избежать как “наездов” конкурентов (могут специально оставлять негативные отзывы), так и нахваливания себя (сотрудники магазинов и торговых сетей могут оставлять позитивные отзывы о своей же работе).
Тем временем любой желающий может до 10 августа оставить свой отзыв, поучаствовав в опросе: