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Где "грубят", а где просрочка? МАРТ опубликовал результаты "народного контроля" белорусских магазинов

Где "грубят", а где просрочка? МАРТ опубликовал результаты "народного контроля" белорусских магазинов
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В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовали промежуточные итоги "Народного контроля". Так в ведомстве назвали опрос, где каждый желающий мог анонимно оставить отзыв о любом магазине в Беларуси.

В пресс-службе МАРТ показали сводную таблицу некоторых оценок. “Пока лучшая Гродненская область”, - сделали вывод в ведомстве.

ПоказательРегион (Лучший)Регион (Худший)
1Неудовлетворительное состояние прилегающей территорииБрест, ГродноМинская область
2Состояние при входеГродноГомель
3Неудовлетворительное состояние вывескиГомель, Гродно, Минская областьБрест
4ЗагроможденностьГродноМинская область
5Отсутствие нагрудных знаков у работниковБрест, Витебск, Гомель, МотилевМинская область
6Продавцы иногда грубятБрестМинская область
7Грязные корзинки, тележкиГродноВитебск
8Товары с истекшим сроком годностиМотилевГомель
9Отсутствие ценниковГродноМинская область
10Отсутствие контрольных весовГродноМинск
11Проблемы с ассортиментомГродноМинск
12Камеры храненияГродноБрест

В МАРТ утверждают, что наибольшую активность проявили жители Минска (41,7 % от числа проголосовавших). На втором месте оказалась Гродненская область (28,1 %).

При этом в ведомстве не уточнили, как проверяют отзывы на правдивость, чтобы избежать как “наездов” конкурентов (могут специально оставлять негативные отзывы), так и нахваливания себя (сотрудники магазинов и торговых сетей могут оставлять позитивные отзывы о своей же работе).

Тем временем любой желающий может до 10 августа оставить свой отзыв, поучаствовав в опросе:

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