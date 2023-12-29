МАРТ продлил 10-процентную скидку на социально значимые товары для белорусов. Надолго?

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Опубликовано: 29.12.2023 19:35 , Обновлено: 05.07.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вместе с представителями крупных торговых сетей 29 декабря подписали дополнительное соглашение о скидках на ряд товаров для уязвимых категорий населения.

Как следует из текста Соглашения, оно продлено на 1 квартал 2024 года. Таким образом, сохранилась возможность получения отдельными категориями населения социальной скидки при покупке социально значимых товаров.

«Продление действия Соглашения о предоставлении скидок на социально значимые товары первой необходимости социально уязвимым категориям населения поддержано всеми его действующими участниками: это 13 торговых сетей. Субъекты торговли продолжат оказывать поддержку населению, предоставляя скидку в размере до 10 процентов», сообщила пресс-служба МАРТ.

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В Министерстве привели некоторые цифры. За период действия Соглашения – с 17 января 2022 года – его участники выдали или активировали больше 2 млн. социальных карт, которые дали возможность приобрести товар со скидкой. Сумма предоставленной скидки составила порядка 45 млн. белорусских рублей.

[info_b]Напомним, скидка в 10% дается пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. В числе товаров, на которые она распространяется, – хлеб, мука, овсяные хлопья, перловая крупа, сухие макаронные изделия, говядина, свинина, мясо кур, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и другие товары.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов посетил «Тепличное хозяйство» ОАО «ДорОрс», где ему показали, как зимой растят выращивают белорусские огурцы. Посмотрели, сколько эти овощи сейчас стоят в магазинах.

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