В НЦПД предложили запретить в Беларуси рекламу по телефону и СМС без согласия абонента

Опубликовано: 03.04.2023 11:10 , Обновлено: 03.04.2023

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦПД) Беларуси предложили усилить борьбу с «агрессивной рекламой» по телефону или электронной почте, то есть со спамом. Там призвали операторов связи обеспечить «распространение рекламы посредством телефонной электросвязи, электронной почты только с согласия субъекта персональных данных».

Спамом в НЦПД называют сообщения с настойчивыми предложениями различных товаров и услуг, которые поступают пользователям на телефон или электронную почту, без их согласия.

Согласно недавнему опросу, проведенному Институтом социологии Национальной академии наук Беларусь, с телефонным спамом сталкивалось 63,3% опрошенных белорусов, а со спам-рассылкой на мобильный телефон или электронную почту - 58,8%.

При этом более половины опрошенных (57,5% респондентов) признались, что за последние 12 месяцев сталкивались с ситуациями, когда им приходилось давать согласие на обработку своих персональных данных. Каждый четвертый участник опроса (25,8%) заявил, что смог воспользоваться своим правом не предоставлять персональные данные.

Каждый третий белорус считает невозможной защиту своих персональных данных в современных условиях

В НЦПД также указали на острую необходимость принятия обязательных мер по защите персональных данных в организациях. По данным центра, 30,1% участников опроса выказали опасения по поводу того, что в современных условиях защитить свои персональные данные невозможно.

Согласно данным опроса, 16,9% респондентам пришлось столкнуться с мошенничеством с банковскими картами, электронными деньгами и СМС-оплатой, а 15,8% опрошенных столкнулись со взлом соцсетей или распространением персональных данных. Примерно 5,4% белорусов признались, что ранее сталкивались с проблемой обнародования персональных данных без их разрешения. Так, 4,0% респондентов заявили о фактах опубликования своей персональной информации в интернете, еще 1,4% - в других СМИ.

В связи с этим НЦПД заявили, что необходимо «повышать осведомленность населения о законодательстве о персональных данных».

«Это будет способствовать привлечению внимания к вопросам защиты «личного пространства» каждого человека и формированию в обществе социальной ценности персональных данных», - заявили там.