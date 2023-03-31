Как белорусам отказаться от рекламных сообщений в мессенджерах? Объяснили в НЦЗПД

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Опубликовано: 31.03.2023 13:12 , Обновлено: 31.03.2023

В Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) объяснили, может ли белорус отказаться от рекламных сообщений, которые приходят по SMS, электронной почте и в мессенджерах, а также как это сделать.

«Мне часто приходит рекламная рассылка по каналам SMS и Viber, а также на мою электронную почту c акционными и иными предложениями. На ряд из них я даже согласие не давал. Могу ли я от них отказаться? Как работает в этом случае закон?», — задали вопрос Центру.

Там ответили, что согласно закону «О рекламе», в Беларуси запрещено распространять рекламу по телефонной электросвязи, электронной почте без предварительного согласия абонента (адресата).

Кроме того, в этом вопросе белорусов защищает и закон «О защите персональных данных».

[info_b]Например, в п.3. ст.4 закона сказано, что «Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами».[/info_b]

В Центре подчеркнули, что если вы давали согласие на обработку личных данных для рекламной рассылки, то вы имеете право в любое время без объяснения причин отозвать свое согласие.

А если вы такое согласие не давали, вы можете требовать от оператора бесплатного прекращения обработки своих персональных данных, включая их удаление.

То есть, если вы хотите отказаться от рекламных сообщений, нужно обратиться (позвонить или написать) к тому, кто их рассылает.

[info_b]Отметим, чтобы отказаться от рекламных сообщений по электронной почте, можно нажать на кнопку «Отказаться от рассылки», которая, как правило, есть в самом конце письма.[/info_b]

Сообщения о бесплатных телевизорах

К слову, в последнее время белорусам от имени «Белтелекома» неизвестные начали писать о крупном выигрыше. Однако так действуют мошенники, предупредили в компании. Там рассказали, что делать, если вы увидите такое сообщение:

Фейковый «Белтелеком» обещает белорусам бесплатные телевизоры. В настоящем рассказали, что делать

Кроме того, мошенники рассылают белорусам сообщения в мессенджерах, в которых обещают подарки за определенные действия, от имени «Евроопта» и Wildberries. Как отличить от настоящих, смотрите по ссылке:

Фейковый «Белтелеком» обещает белорусам бесплатные телевизоры. В настоящем рассказали, что делать