Лукашенко разрешил белорусским компаниям получать госсубсидии на арендные квартиры. Сколько?

Опубликовано: 29.08.2024 19:53 , Обновлено: 29.08.2024

Александр Лукашенко сегодня, 29 августа, подписал указ №344 "О субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений". В пресс-службе президента подчеркнули, что документ приняли для того, чтобы простимулировать юрлица к обеспечиванию своих работников арендным жильём.

Согласно документу, юрлицам и хозяйственным обществам с 1 января 2025 года предоставляется право на получение бюджетных субсидий в размере 50% ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси для уплаты части процентов за пользование кредитами, которые берутся на строительство и приобретение арендного жилья. При этом компании вправе сами определять порядок, условия и стоимость предоставления таких квартир своим работникам.

В тексте документа говорится, что не менее 20% от общего количества жилых помещений, возведённых или приобретённых при помощи субсидий, подлежит в первую очередь молодым специалистам и белорусам до 31 года. Исключение составляют те, у кого в собственности уже имеется жильё.

К слову, ранее Лукашенко приказал строить в Беларуси больше арендного жилья, то есть такого, которое бы давали белорусам на время, а не в личное владение. 9 августа он рассказал о планах по расширению строительства арендных квартир для одной категории белорусов. И это не силовики и военные. Речь идёт о рабочих предприятий.

«Мы будем строить под предприятия. Допустим, мы в Минске на МАЗе автобусы производим, спрос большой. Вот под это производство, как в советские времена, мы вам дадим жильё. Арендное», — пообещал Лукашенко.

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Тем временем председатель Совета Республики Наталья Кочанова объявила о том, что власти решили сократить строительство жилья в Минске. По её словам, Александр Лукашенко поставил задачу, согласно которой в столице должно проживать не более 2 миллионов человек. Исключение сделали лишь для одной категории населения.

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