Лукашенко рассказал, когда сможет посетить рестораны Mak.by — «Я вообще это не ем»
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов посетить один из ресторанов Mak.by, но только после того, как сеть полностью перейдёт на белорусские продукты. Такое условие он озвучил в разговоре с директором сети Викторией Данько во время рабочей поездки в Могилёвскую область.
Требование обеспечить полное импортозамещение в бывших ресторанах McDonald’s Президент высказал во время посещения сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского». Видеозапись беседы опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко поставил срок, когда в Mak.by не должно быть «ни одного куска» импортного картофеля и котлет
Там он вспомнил, как развивались события после ухода франчайзера. По его словам, после того как он узнал о жалобах на качество картофеля и котлет, он поручил найти решение.
«Спрашиваю: картошка не та, а где вы берете? В России. Говорю: „Хорошо, я вам сделаю котлету“», — заявил Президент.
Он высоко оценил работу частного бизнеса (ООО «Велес-Мит»), который, по его данным, смог наладить производство нужных котлет.
В ходе разговора Данько сообщила, что сейчас продукция в сети на 84% состоит из белорусских ингредиентов. На вопрос, что входит в оставшиеся 16%, она ответила, что для полного импортозамещения не хватает собственной пекарни для производства булочек.
[inf]По данным Office Life, Виктория Данько — владелица 10% акций «Кволити Фуд», которому принадлежит Торгово-производственное унитарное предприятие «Мак. Бай» (переименованный «КСБ Виктори Рестораны»), и директор сети.[/inf]
Данько заверила, что строительство пекарни завершится в начале следующего года — ориентировочно в феврале. Именно это стало главным условием для визита Лукашенко.
«В феврале они полностью, сто процентов, производят своё, — подытожил он. — Хотел прийти посмотреть. Я ж ни разу… Я вообще это не ем».
Напомним, сеть Mak.by появилась в Беларуси после того, как McDonald’s прекратил работу 22 ноября 2022 года. Изначально ожидалось открытие российского бренда «Вкусно — и точка», но этого так и не произошло. Около полугода бывшие «маки» работали под вывеской «Мы открыты», пока в апреле 2023 года не было представлено новое имя.
Стало известно, почему российская «Вкусно и точка» не открылась в Беларуси