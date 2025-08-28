Опубликовано: 28.08.2025 17:12 , Обновлено: 28.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов посетить один из ресторанов Mak.by, но только после того, как сеть полностью перейдёт на белорусские продукты. Такое условие он озвучил в разговоре с директором сети Викторией Данько во время рабочей поездки в Могилёвскую область.

Требование обеспечить полное импортозамещение в бывших ресторанах McDonald’s Президент высказал во время посещения сельхозпредприятия «Рассвет им. К. П. Орловского». Видеозапись беседы опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко поставил срок, когда в Mak.by не должно быть «ни одного куска» импортного картофеля и котлет

Там он вспомнил, как развивались события после ухода франчайзера. По его словам, после того как он узнал о жалобах на качество картофеля и котлет, он поручил найти решение.

«Спрашиваю: картошка не та, а где вы берете? В России. Говорю: „Хорошо, я вам сделаю котлету“», — заявил Президент.

Он высоко оценил работу частного бизнеса (ООО «Велес-Мит»), который, по его данным, смог наладить производство нужных котлет.

В ходе разговора Данько сообщила, что сейчас продукция в сети на 84% состоит из белорусских ингредиентов. На вопрос, что входит в оставшиеся 16%, она ответила, что для полного импортозамещения не хватает собственной пекарни для производства булочек.

[inf]По данным Office Life, Виктория Данько — владелица 10% акций «Кволити Фуд», которому принадлежит Торгово-производственное унитарное предприятие «Мак. Бай» (переименованный «КСБ Виктори Рестораны»), и директор сети.[/inf]

Данько заверила, что строительство пекарни завершится в начале следующего года — ориентировочно в феврале. Именно это стало главным условием для визита Лукашенко.

«В феврале они полностью, сто процентов, производят своё, — подытожил он. — Хотел прийти посмотреть. Я ж ни разу… Я вообще это не ем».

Напомним, сеть Mak.by появилась в Беларуси после того, как McDonald’s прекратил работу 22 ноября 2022 года. Изначально ожидалось открытие российского бренда «Вкусно — и точка», но этого так и не произошло. Около полугода бывшие «маки» работали под вывеской «Мы открыты», пока в апреле 2023 года не было представлено новое имя.

Стало известно, почему российская «Вкусно и точка» не открылась в Беларуси