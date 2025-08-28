Лукашенко поставил срок, когда в Mak.by не должно быть «ни одного куска» импортного картофеля и котлет

Опубликовано: 28.08.2025 11:57 , Обновлено: 28.08.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы в фастфуд-ресторанах Mak.by, которая заменила собой ушедший с белорусского рынка McDonald’s, не было "ни одного куска" импортного картофеля и котлет. Глава государства поставил конкретный срок для выполнения своего требования.

Такое требование Президент озвучил 28 августа в ходе рабочей поездки в Могилевскую область. Там он посетил сельхозпредприятие Кировского района ОАО “Рассвет им. К.П.Орловского”, где ему продемонстрировали местное картофелехранилище, рассказали о технологиях, которые позволяют сберечь урожай до следующего сезона, и показали различные сорта картошки, выращиваемой на полях страны.

В Администрации президента заявили, что урожай этого корнеплода в этом году “будет достаточный”, в связи с чем Президент потребовал отладить “чёткие связи” с торговыми сетями, чтобы аграрии вовремя поставляли картофель в магазины и “не повторилась ситуация весны этого года”.

“Надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими. Торгаши должны подключаться на всю катушку”, - потребовал Лукашенко.

Отдельно он остановился на поставках в рестораны белорусского аналога McDonald’s.

“Чтобы с Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете”, - процитировал требование Лукашенко Telegram-канал “Пул Первого”.

Тут же в официальном Telegram-канале Витебского областного исполнительного комитета отчитались, что Толочинский консервный завод уже сейчас обеспечивает своей картошкой всю фастфуд-сеть.

Напомним, сеть Mak.by появилась в Беларуси после того, как McDonald’s прекратил работу 22 ноября 2022 года. Изначально ожидалось открытие российского бренда «Вкусно — и точка», но этого так и не произошло. Около полугода бывшие «маки» работали под вывеской «Мы открыты», пока в апреле 2023 года не было представлено новое имя.

Белорусский аналог McDonald’s запустил собственную доставку еды