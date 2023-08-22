Лукашенко приказал витебским чиновникам «сидеть без зарплаты». Почему?

Опубликовано: 22.08.2023 13:02 , Обновлено: 22.08.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа на совещании по актуальным вопросам развития Витебской области раскритиковал местных чиновников за "слабую дисциплину расчетов" с поставщиками сельхозпродукции. По его словам, "систематические жалобы" на это поступают в том числе от населения.

“Это недопустимо! Если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами - из бюджета отдавайте”, - потребовал Лукашенко.

“Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги. Особенно за поставленные молоко и мясо”, - добавил он, указав и на другие проблемы агропромышленного комплекса в Витебской области - снижение поголовья и производства скота, нехватку сырья и недостаточную загруженность мясокомбинатов.

Лукашенко, как сообщили в его Администрации, отметил на совещании “отдельные позитивные подвижки” с сельском хозяйстве региона, но заявил, что их “крайне недостаточно”.

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Напомним, в июле Лукашенко снял с должности министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло и назначил его своим помощником по Витебской области.

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