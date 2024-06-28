"Не могут проводить время со следователем" - Депутаты предложили упростить доступ СК к гаджетам белорусов. Как?

Опубликовано: 28.06.2024 16:53 , Обновлено: 28.06.2024

Парламентарии Палаты представителей Национального собрания Беларуси 28 июня приняли в первом чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Одно из предлагаемых изменений - упрощение доступа правоохранителей к гаджетам белорусов при следственных действиях.

Так, предлагается проводить осмотр гаджетов следователями без присутствия владельцев техники. Согласно действующим законодательным нормам, эта процедура должна проводиться как раз в присутствии обладателя цифровой информации.

“Как правило, исследование компьютерной информации занимает длительный промежуток времени. Порой часы, а может быть, даже дни, а бывает, и месяцы”, - объяснила первый заместитель министра юстиции Наталья Филиппова, передало агентство Sputnik.

Депутаты предложили проводить такой осмотр без присутствия владельца, но с его согласия. “Люди не могут присутствовать целыми днями, проводить время вместе со следователем”, - добавила Филиппова.

Ранее Telegraf.news рассказывал о других возможных нововведениях в Уголовно-процессуальный кодекс. Так, парламентарии предложили изымать деньги с «подозрительных» счетов белорусов.

Депутаты предложили изымать деньги с «подозрительных» счетов белорусов. А чьи номера телефонов — блокировать?