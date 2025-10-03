В Солигорске пообещали вывести генетически белорусскую перепёлку

Опубликовано: 03.10.2025 13:09 , Обновлено: 03.10.2025

Во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко Солигорской птицефабрики глава производства пообещала за 3,5 года вывести в стране "свою перепелку", для чего заявила о планах создания селекционно-генетического центра по выращиванию перепелов.

“Своя перепелка - через три с половиной года”, - пообещала директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачева. В свою очередь, глава НАН РБ бывший министр здравоохранения и экс-глава Гродненской области, Владимир Караник был более осторожнее с ответом: “По перепелке хороший шанс есть”.

Тем временем, в пресс-службе Президента сообщили, что на данный момент в Беларуси нет альтернативы импорту цыплят для производства инкубационных яиц. При этом Александр Лукашенко потребовал уходить “от полной зависимости от импорта”.

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