Лукашенко поручил чиновникам «просить и требовать» от минчан вкладывать «хоть небольшую копейку»

Опубликовано: 12.09.2025 11:12 , Обновлено: 12.09.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства Минска активнее привлекать жителей к благоустройству столицы, в том числе и финансово. Такую задачу он поставил 12 сентября во время посещения историко-культурного комплекса «Лошицкий».

Во время визита председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев доложил Президенту о гражданских инициативах по благоустройству дворов. В этом году в Минске, по его словам, реализовали 14 таких проектов, а минчане внесли на них около 4,6 млн рублей .

Лукашенко заявил, что эту работу необходимо включить в число задач для глав районных администраций столицы. «Надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый должен хоть небольшую копейку вместе с государством вложить [в благоустройство]», — процитировала Лукашенко его пресс-служба.

В ходе посещения Лошицкого парка Президент также обозначил перспективы развития Минска. По его словам, столицу нельзя перенаселять и застраивать «стекляшками и бетоном». «Моя политика, а значит, и ваша, — созидать и сохранять», — заключил Лукашенко.

Напомним, 2025 год объявлен в Беларуси Годом благоустройства. Ранее Президент подписал ряд указов, расширяющих полномочия местных властей в этой сфере. В частности, исполкомы получили право привлекать граждан и организации к выполнению работ по благоустройству «собственными силами и (или) за счёт собственных средств».

Лукашенко разрешил исполкомам привлекать белорусов к благоустройству населённых пунктов за свой счёт

Невыполнение таких предписаний может повлечь административную ответственность.

А накануне Лукашенко предложил Национальному банку разработать «новые и смелые решения» для привлечения денег белорусов на долгосрочные депозиты (более 3 лет) на «наиболее привлекательных» для них условиях.

Лукашенко предложил Нацбанку разработать «смелые решения», чтобы белорусы открывали депозиты сроком более 3 лет